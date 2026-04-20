انتشار امني يومي في بيروت

يبدو واضحاً أن الانتشار الأمني اليومي الذي تنفذه في عدد من شوارع العاصمة يحمل طابعاً تطمينيا بالدرجة الأولى.



فالدولة تسعى من خلال هذا الحضور المكثف إلى توجيه رسالة مباشرة إلى سكان العاصمة وزوارها بأن الأوضاع لا تزال ، وأن أي توترات قد تشهدها بعض المناطق الأخرى لن تنعكس على بيروت.

ويؤكد هذا الانتشار أن تمسك بزمام الأمن بشكل كامل، وتعمل على تعزيز الشعور بالاستقرار ومنع أي محاولات لزعزعة الوضع داخل العاصمة، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

