طلب كبير وقياسي بعد العودة على هذه الخدمة

في السياق، قال صاحب إحدى الشركات لـ" " إنّ مئات الاتصالات وردت إليه ولعدد من الشركات، حيث تعمد العائلات إلى طلب مُسَاعِدات تنظيف.وأشار إلى أن القسم الاكبر من الشركات اعتمد أسلوب تأجير الخدمات كل 3 ساعات على حدة، أي أنّ العاملة المنزلية تعمل في كل منزل لمدة 3 ساعات، وذلك سعيا لتلبية العدد الاكبر من الاتصالات.وتفاوتت الاسعار بين مختلف الشركات، من دون وجود أي معيار تعتمده، ففي حين وصلت الثلاث ساعات عند بعض الشركات إلى 45 دولارا، تجاوزت الـ60 والـ65 دولارا لدى شركات أخرى.