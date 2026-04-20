رابطة مخاتير المتن: ندعم رئيس الجمهورية.. وللالتفاف حول الجيش

واذ ثمّنت الرابطة كل الجهود الوطنية الصادقة التي تهدف إلى حماية وصون أمنه، أكدت أن الحوار والتلاقي يبقيان السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات، بعيداً عن لغة التصعيد والعنف.كما دعت جميع الأطراف والمخاتير إلى الالتفاف حول والأجهزة الأمنية وتعزيز الثقة بهم ، لما لهم من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي.وختمت الرابطة بالقول "ستبقى و الجيش الضامن لوحدة الوطن، والحصن المنيع في وجه كل التحديات".