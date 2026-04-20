|
لبنان
لبنان
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-04-2026
منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، عاد ما تسمّيه
إسرائيل
"الخط الأصفر" في
جنوب لبنان
، بعد غزة، ليطرح سؤالاً سياسياً وميدانياً في آن: هل هو مجرد إجراء عسكري مؤقت أم محاولة لفرض واقع جديد داخل الأراضي
اللبنانية
؟ فالاتفاق المعلن في 16 نيسان لم ينص على أي خط من هذا النوع، بل شدّد على وقف العمليات الهجومية، مع إبقاء حق "الدفاع عن النفس" فقط، كما أبقى ملف الحدود والترتيبات الدائمة لمفاوضات لاحقة.
في هذا السياق، يقول مصدر عسكري لـ"
لبنان24
" إنّ "الخط الأصفر" لا يُعدّ بنداً مشروعاً بحد ذاته ضمن الهدنة، ويتحوّل إلى خرق واضح إذا استُخدم لفرض شريط أمني داخل
لبنان
أو لمنع الأهالي من العودة أو لتكريس انتشار دائم بالقوة، خصوصاً بعد نشر الجيش
الإسرائيلي
خريطة لخط انتشار جديد يمتد بين 5 و10 كيلومترات داخل الجنوب ويضع عشرات البلدات ضمن نطاق سيطرته، فيما اتفاق وقف الأعمال القتالية المعلن في 16 نيسان لم يمنح إسرائيل حق رسم حدود جديدة، بل أبقى مسألة ترسيم الحدود البرية الدولية ضمن مفاوضات لاحقة.
أضاف المصدر:" الاتفاق نفسه أعطى إسرائيل حق اتخاذ "الإجراءات الضرورية للدفاع عن النفس" ضد هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية، كما أن الهدنة لا تُلزمها بانسحاب فوري من جنوب لبنان خلال الأيام العشرة الأولى. لهذا تستند إسرائيل إلى هذا النص لتقول إن "الخط الأصفر" ليس خرقاً بحد ذاته، بل خط تموضع دفاعي داخل منطقة ما زالت قواتها موجودة فيها".
وأشار المصدر إلى أنّه إذا استُخدم "الخط الأصفر" لمنع عودة السكان، أو لتكريس منطقة عازلة بالقوة، أو لمواصلة التدمير والتجريف وإطلاق النار خارج حالة الدفاع المباشر عن النفس، فهو يدخل عملياً في خانة خرق وقف إطلاق النار، حتى لو حاولت إسرائيل تبريره تحت عنوان "الدفاع عن النفس".
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"الخط الأصفر" يرسم حدود العدوان الاسرائيلي جنوباً: من السيطرة العسكرية إلى الهندسة الأمنية
Lebanon 24
"الخط الأصفر" يرسم حدود العدوان الاسرائيلي جنوباً: من السيطرة العسكرية إلى الهندسة الأمنية
20/04/2026 12:48:45
20/04/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر أمنية: إسقاط طائرة مسيّرة ملغومة بالقرب من مطار "أربيل" في "إقليم كردستان العراق"
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر أمنية: إسقاط طائرة مسيّرة ملغومة بالقرب من مطار "أربيل" في "إقليم كردستان العراق"
20/04/2026 12:48:45
20/04/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجزيرة" عن مصدر عسكري إيراني: على أميركا وإسرائيل أن تتوقعا ردا قاسيا
Lebanon 24
"الجزيرة" عن مصدر عسكري إيراني: على أميركا وإسرائيل أن تتوقعا ردا قاسيا
20/04/2026 12:48:45
20/04/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتكلم عن "لوبي لبناني": أصيل ويحمل أهدافًا وطنية
Lebanon 24
جنبلاط يتكلم عن "لوبي لبناني": أصيل ويحمل أهدافًا وطنية
20/04/2026 12:48:45
20/04/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
على وقع استمرار الهدنة.. إسرائيل تفجّر منازل الجنوب وتمنع الاهالي من العودة
Lebanon 24
على وقع استمرار الهدنة.. إسرائيل تفجّر منازل الجنوب وتمنع الاهالي من العودة
02:09 | 2026-04-20
20/04/2026 02:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل توجهه إلى عين التينة.. السفير الأميركي التقى عون في بعبدا
Lebanon 24
قبل توجهه إلى عين التينة.. السفير الأميركي التقى عون في بعبدا
05:42 | 2026-04-20
20/04/2026 05:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سسبب إنتشار الجيش في بعلبك؟
Lebanon 24
ما سسبب إنتشار الجيش في بعلبك؟
05:17 | 2026-04-20
20/04/2026 05:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسن خليل: ما نقل عن التزامات مرتبطة بوقف النار تجاوز لأبسط قواعد التفاوض
Lebanon 24
علي حسن خليل: ما نقل عن التزامات مرتبطة بوقف النار تجاوز لأبسط قواعد التفاوض
05:08 | 2026-04-20
20/04/2026 05:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى... إليكم ما شهده طريق ضهر البيدر
Lebanon 24
قتيل وجرحى... إليكم ما شهده طريق ضهر البيدر
05:04 | 2026-04-20
20/04/2026 05:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
Lebanon 24
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
08:30 | 2026-04-19
19/04/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
07:00 | 2026-04-19
19/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
Lebanon 24
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
14:00 | 2026-04-19
19/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة تستخدمها إسرائيل لأول مرة… ما هو "الخط الأصفر" في جنوب لبنان؟
Lebanon 24
عبارة تستخدمها إسرائيل لأول مرة… ما هو "الخط الأصفر" في جنوب لبنان؟
08:00 | 2026-04-19
19/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "حزب الله" وسوريا.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "حزب الله" وسوريا.. ماذا أعلن؟
15:00 | 2026-04-19
19/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:09 | 2026-04-20
على وقع استمرار الهدنة.. إسرائيل تفجّر منازل الجنوب وتمنع الاهالي من العودة
05:42 | 2026-04-20
قبل توجهه إلى عين التينة.. السفير الأميركي التقى عون في بعبدا
05:17 | 2026-04-20
ما سسبب إنتشار الجيش في بعلبك؟
05:08 | 2026-04-20
علي حسن خليل: ما نقل عن التزامات مرتبطة بوقف النار تجاوز لأبسط قواعد التفاوض
05:04 | 2026-04-20
قتيل وجرحى... إليكم ما شهده طريق ضهر البيدر
05:00 | 2026-04-20
صمود سعر الصرف تحت النار.. مصير الدولار في لبنان مرهون بمسار الحرب
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
20/04/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
20/04/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
20/04/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
