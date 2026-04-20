للمستفيدين من برنامج "أمان".. إليكم هذا الخبر

صدر عن لوزارة الشؤون الاجتماعيّة بيان عن التحويلات المالية عن شهر نيسان 2026 للمستفيدين من برنامج "أمان"، جاء فيه:



"يهمّ الإجتماعية أن تؤكّد بأنه تم تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر نيسان إبتداءً من الاثنين ٢٠ نيسان ولغاية الأربعاء ٢٢ نيسان 2026.



ويبلغ عدد المستفيدين 104,636 أسرة لبنانية، ما يعادل 572,431 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 13,391,675$."

