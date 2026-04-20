قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ السلطات الإسرائيلية أصدرت قراراً قضى بتسريح أفراد من "فصائل الاستعداد" المتمركزين في الإسرائيلية المحاذية للبنان.



ووفقاً للتقرير الذي ترجمهُ " "، فإن هؤلاء الفصائل كانوا ضمن "الخدمة الاحتياطية"، وقد أفيد عن تسريحهم عند مُنتصف الليل، ما أثار غضباً عارماً في المجتمعات الحدودية الشمالية".



وأوضحت "معاريف" أنَّ هذه المُجتمعات تشعرُ بالغضب تجاه قائد ، اللواء رافي ميلو، الذي وافق على تسريح جميع جنود فصائل الاستعداد الذين تم استدعاؤهم بموجب الأمر رقم 8 منذ 28 شباط الماضي.



وتتألف فرق الاستعداد من سكان محليين في المجتمعات المحلية، خضعوا لتدريب عسكري، ومُجهزون بأسلحة شخصية وسترات واقية، ومهمتهم تقديم استجابة دفاعية أولية في حال وقوع أي حادث أمني، كالتسلل الإرهابي وإنقاذ ضحايا إطلاق الصواريخ، ومكافحة الحرائق، وما إلى ذلك.



ووفقاً للتوجيهات، سيبقى بعض جنود فرق الاستعداد في كل المجتمعات باستثناء ، وشلومي زرايت، وشومرا، بحسب ما ذكرت "معاريف".



إلى ذلك، تزعم المستوطنات أن وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن الجيش يتمركز في خطوط دفاعه الحالية أمامها. لكن في الوقت نفسه، فإن هناك كلاماً في المستوطنات يفيد بأن "يوم الإستقلال" سيكون مناسبة خاصة قد تستفز " " للتحرك وشن مواجهة.



أيضاً، تزعم المُستوطنات أنَّ اتفاق وقف إطلاق النار مع ينتهي يوم الأربعاء، وأن مصير المنطقة غير واضح، إذ من غير المعروف ما إذا كان القتال سيتجدّد أم أن الهدوء سيبقى قائماً.

