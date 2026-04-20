Najib Mikati
لبنان

قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-04-2026 | 03:47
قرار هزّ إسرائيليين قرب لبنان.. معاريف تعلنه
قرار هزّ إسرائيليين قرب لبنان.. معاريف تعلنه photos 0
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ السلطات الإسرائيلية أصدرت قراراً قضى بتسريح أفراد من "فصائل الاستعداد" المتمركزين في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان.

ووفقاً للتقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، فإن هؤلاء الفصائل كانوا ضمن "الخدمة الاحتياطية"، وقد أفيد عن تسريحهم عند مُنتصف الليل، ما أثار غضباً عارماً في المجتمعات الحدودية الشمالية".

وأوضحت "معاريف" أنَّ هذه المُجتمعات تشعرُ بالغضب تجاه قائد القيادة الشمالية، اللواء رافي ميلو، الذي وافق على تسريح جميع جنود فصائل الاستعداد الذين تم استدعاؤهم بموجب الأمر رقم 8 منذ 28 شباط الماضي.

وتتألف فرق الاستعداد من سكان محليين في المجتمعات المحلية، خضعوا لتدريب عسكري، ومُجهزون بأسلحة شخصية وسترات واقية، ومهمتهم تقديم استجابة دفاعية أولية في حال وقوع أي حادث أمني، كالتسلل الإرهابي وإنقاذ ضحايا إطلاق الصواريخ، ومكافحة الحرائق، وما إلى ذلك. 

ووفقاً للتوجيهات، سيبقى بعض جنود فرق الاستعداد في كل المجتمعات باستثناء نهاريا، وشلومي زرايت، وشومرا، بحسب ما ذكرت "معاريف".

إلى ذلك، تزعم المستوطنات أن وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن الجيش الإسرائيلي يتمركز في خطوط دفاعه الحالية أمامها. لكن في الوقت نفسه، فإن هناك كلاماً في المستوطنات يفيد بأن "يوم الإستقلال" سيكون مناسبة خاصة قد تستفز "حزب الله" للتحرك وشن مواجهة.

أيضاً، تزعم المُستوطنات أنَّ اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ينتهي يوم الأربعاء، وأن مصير المنطقة غير واضح، إذ من غير المعروف ما إذا كان القتال سيتجدّد أم أن الهدوء سيبقى قائماً.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
هل طُرح "التطبيع" بين لبنان وإسرائيل؟ "معاريف" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
معاريف: إعلان الرئيس ترامب وقف إطلاق النار في لبنان قبل قرار الكابينت أثار غضب وزراء إسرائيليين
lebanon 24
Lebanon24
"معاريف" عن مصادر إسرائيلية: من السابق لأوانه الجزم بانهيار المفاوضات نهائيًّا بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
إنه "كابوس".. "سلاح فعّال لحزب الله" تكشفه "معاريف"
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24

ترجمة "لبنان 24"

