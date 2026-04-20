تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أمطار متفرقة وكتل هوائية باردة... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
20-04-2026 | 03:46
A-
A+
أمطار متفرقة وكتل هوائية باردة... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
أمطار متفرقة وكتل هوائية باردة... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، و استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، مما يؤدي الى رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء هذا اليوم الأثنين، مع هطول امطار وحدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية، حيث ينحسر تدريجا ويتحوّل الطقس الى مستقر بدءا من يوم الثلثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24،  في طرابلس بين 13 و 23، في زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم صباحا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال ، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحوّل الطقس مساء الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية ليل الاثنين / صباح الثلثاء، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات .

الثلاثاء:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الأربعاء:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

الخميس:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد سرعتها بين 15 و50 كم/س .

-الانقشاع: متوسط على الساحل ، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و 80 % .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي:760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,01

-ساعة غروب الشمس: 19,13
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-04-20
Lebanon24
08:15 | 2026-04-20
Lebanon24
08:00 | 2026-04-20
Lebanon24
07:57 | 2026-04-20
Lebanon24
07:55 | 2026-04-20
Lebanon24
07:53 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24