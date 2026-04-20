تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية تدعو لترسيخ سيادة لبنان وتثمّن الدعم الكندي وتواكب مسار المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية

Lebanon 24
20-04-2026 | 03:53
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC)، التي تضم ممثلين عن المنظمات الأعضاء: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الأحرار – كندا، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC) و"ليبانيز دياسبورا إكسشانج" (LDX)، إلى جانب ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية اللبنانية للجنة، بياناً عممته في بيروت وأوتاوا في توقيت موحّد، وجاء فيه الآتي:

"إن لبنان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية تتقاطع فيها التهدئة الميدانية مع إمكانية إعادة تثبيت منطق الدولة، واستعادة القرار الوطني الحر، وترسيخ مفهوم السيادة غير القابلة للتجزئة. على أن وقف إطلاق النار، ومع أهميته، لا يمكن أن يختزل بكونه إجراء تقنيا لاحتواء التصعيد، بل يجب أن يشكل مدخلا فعليا إلى معالجة جذور الأزمة البنيوية التي يعاني منها لبنان، وفي مقدمها ازدواجية السلطة وتآكل مرجعية الدولة، وإذ تدين اللجنة الإعتداء على قوات االيونيفيل من مجموعة خارجة عن القانون غير شرعية، تحذر من التمادي في هذه الجرائم المنظمة، داعية السلطات اللبنانية إلى تولي مسؤولياتها في توقيف المتورطين وإنهاء حالة السلاح غير الشرعي".

وأكدت اللجنة أن "دعم المجتمع الدولي، في طليعته كندا، لا بد من أن يتركز بوضوح على مساندة قرارات الدولة اللبنانية الرامية إلى بسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، تطبيقا لأحكام الدستور اللبناني ومندرجات اتفاق الطائف، وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما 1559، 1680، 1701، على أن السيادة ليست شعارا سياسيا، بل شرطا تأسيسيا لقيام دولة قابلة للحياة، تملك وحدها حق القرار في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، بما يضع حدا لأي واقع مواز أو مقوض للشرعية. من هنا تدعو اللجنة الدولة اللبنانية إلى ترجمة التزاماتها في هذا السياق ضمن مقاربة مؤسساتية واضحة، قائمة على المساءلة والشفافية.  النظر بإيجابية إلى انطلاق المباحثات التمهيدية اللبنانية–الإسرائيلية الجارية برعاية أميركية، آملة أن تتبلور في اتجاه مسار سلام مستدام بين لبنان وإسرائيل، مسار قائم على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وعلى ضمان أمنه الوطني ضمن إطار الشرعية الدولية. وتعتبر اللجنة أن أي مسار من هذا النوع يجب أن يستند إلى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مرفودا بتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية السيادية برئاسة القاضي د. نواف سلام، والتي أقرت في 5 و 7 آب 2025، و 2 آذار 2026، بما تعبر عن أولوية سيادة الدولة، وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيدها".

ورأت أن "تحقيق سلام مستدام لا ينفصل عن إعادة بناء الدولة الدستورية في لبنان، دولة المؤسسات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساءلة الديموقراطية. فالتهدئة الحدودية، مهما كان جوهرها، تبقى هشة ما لم تواكب بإصلاحات بنيوية تعيد تنظيم الحياة العامة تحت سقف الشرعية، وتستعيد ثقة المواطنين بالدولة.

في هذا السياق، تتوجه اللجنة بالشكر إلى كندا على دعمها المستمر للبنان، والذي تجسد أخيرا بتقديم 37.7 مليون دولار كمساعدات إنسانية موجهة لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، بما يعكس التزاما ثابتا بمساندة لبنان في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية".



ونوهت بـ "المواقف الكندية الداعية إلى حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار، بوصفها عنصرا أساسيا في دعم مقاربة متكاملة توازن بين البعد الإنساني والحل السياسي".



ودعت " الحكومة الكندية إلى تعزيز انخراطها في دعم لبنان، عبر مساندة المؤسسات الشرعية، وتشجيع المسارات الدبلوماسية التي تفضي إلى سلام عادل ومستدام، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
المجتمع الدولي

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-04-20
Lebanon24
08:15 | 2026-04-20
Lebanon24
08:00 | 2026-04-20
Lebanon24
07:57 | 2026-04-20
Lebanon24
07:55 | 2026-04-20
Lebanon24
07:53 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24