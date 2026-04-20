Najib Mikati
Advertisement

عقيص باسم "الجبهة السيادية" من بعبدا: ندعم توجّه رئيس الجمهورية نحو التفاوض

20-04-2026 | 04:29
عقيص باسم الجبهة السيادية من بعبدا: ندعم توجّه رئيس الجمهورية نحو التفاوض
اعتبر النائب جورج عقيص، أنّ "خطاب الرئيس جوزاف عون الذي وجهه الى اللبنانيين، كان بمثابة خطاب قسم جديد بما تضمّنه من تأكيد على انتزاع حق الدولة في التفاوض وتقرير مصير شعبها من خلال فرض سيادتها على اراضيها وقراراتها الاستراتيجية دون شراكةٍ مع احد".

وقال باسم "الجبهة السيادية" بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا: "التأكيد على دعم كل مقاربات وقرارات وتوجهات رئيس الجمهورية، بالتكافل والتضامن مع الحكومة رئيساً ووزراءً، وعلى الوقوف الى جانبه ومؤازرته بوجه حملة التهويل والتخوين والتهديد"، مشدداً على أنّ "جوهر الأزمة في لبنان يتمثّل في سلاح "حزب الله" الذي يعيق قيام الدولة ويمنعها من احتكار قرار الحرب والسلم".

وأشار عقيص إلى أنّ "الأولوية هي تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى دائم، عبر تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة بجدّية"، لافتاً إلى أنّ "الدولة وحدها، من خلال مؤسساتها العسكرية والأمنية، هي المخوّلة بحمل السلاح وفرض الأمن".

وأضاف: "دعوة إلى ضبط الحدود، ومكافحة التهريب والتمويل غير الشرعي، وملاحقة المخالفين لقرارات الدولة قضائياً".

وختم: "ندعم توجّه رئيس الجمهورية نحو التفاوض، باعتبار أنّ الهدف هو إنهاء استخدام لبنان كساحة صراعات إقليمية، ونؤكّد أنّ الخيار واضح: إمّا دولة بسلاح واحد وقرار واحد، أو استمرار الفوضى والحروب".
Advertisement
