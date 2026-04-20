19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
عقيص باسم "الجبهة السيادية" من بعبدا: ندعم توجّه رئيس الجمهورية نحو التفاوض
Lebanon 24
20-04-2026
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب
جورج عقيص
، أنّ "خطاب الرئيس
جوزاف عون
الذي وجهه الى اللبنانيين، كان بمثابة خطاب قسم جديد بما تضمّنه من تأكيد على انتزاع حق الدولة في التفاوض وتقرير مصير شعبها من خلال فرض سيادتها على اراضيها وقراراتها الاستراتيجية دون شراكةٍ مع احد".
وقال باسم "
الجبهة
السيادية" بعد لقائه رئيس الجمهورية في
قصر بعبدا
: "التأكيد على دعم كل مقاربات وقرارات وتوجهات رئيس الجمهورية، بالتكافل والتضامن مع الحكومة رئيساً ووزراءً، وعلى الوقوف الى جانبه ومؤازرته بوجه حملة التهويل والتخوين والتهديد"، مشدداً على أنّ "جوهر الأزمة في
لبنان
يتمثّل في سلاح "
حزب الله
" الذي يعيق قيام الدولة ويمنعها من احتكار قرار الحرب والسلم".
وأشار
عقيص
إلى أنّ "الأولوية هي تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى دائم، عبر تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة بجدّية"، لافتاً إلى أنّ "الدولة وحدها، من خلال مؤسساتها العسكرية والأمنية، هي المخوّلة بحمل السلاح وفرض الأمن".
وأضاف: "دعوة إلى ضبط الحدود، ومكافحة التهريب والتمويل غير الشرعي، وملاحقة المخالفين لقرارات الدولة قضائياً".
وختم: "ندعم توجّه رئيس الجمهورية نحو التفاوض، باعتبار أنّ الهدف هو إنهاء استخدام لبنان كساحة صراعات إقليمية، ونؤكّد أنّ الخيار واضح: إمّا دولة بسلاح واحد وقرار واحد، أو استمرار الفوضى والحروب".
سلام يستقبل "الوطني الحر" و"الجبهة السيادية" لبحث تداعيات الحرب والنزوح
على وقع استمرار الهدنة.. إسرائيل تفجّر منازل الجنوب وتمنع الاهالي من العودة
02:09 | 2026-04-20
قرار حاسم من بري
08:15 | 2026-04-20
عن قتال "حزب الله" في الحرب الأخيرة... هذا ما قاله تقرير إسرائيليّ
08:00 | 2026-04-20
بالفيديو... العثور على سيارة مطمورة تحت جسر القاسمية
07:57 | 2026-04-20
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
07:55 | 2026-04-20
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
08:30 | 2026-04-19
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
02:30 | 2026-04-20
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
05:21 | 2026-04-20
قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه
03:47 | 2026-04-20
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
14:00 | 2026-04-19
