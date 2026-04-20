تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"سياسة" إسرائيلية تُطبق في لبنان.. نُقلت من فلسطين إلى الجنوب!
Lebanon 24
20-04-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن سياسة تعتمدها
تل أبيب
قائمة على "التطهير المُمنهج" في
جنوب لبنان
.
وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
إنَّ الجيش
الإسرائيلي
يعمدُ إلى هدم المباني في جنوب
لبنان
، وذلك على نسق ما فعل بقطاع غزة.
وذكر عدد من قادة الجيش الإسرائيلي أنَّ "منازل المدنيين والمباني العامة والمدارس في جنوب لبنان تُهدم بشكل ممنهج، في إطار سياسة تطهير المنطقة"، فيما تقول "هآرتس" إنّ "الجيش الإسرائيلي لا يُفرّق بين المباني التي يستخدمها
حزب الله
وتلك التي لا يستخدمها، إذ تشير التقارير إلى هدم بلدات بأكملها".
وتنقل الصحيفة عن
القادة
الإسرائيليين قولهم إنَّ "الجيش الإسرائيلي يطبق سياسته المتبعة في غزة على لبنان، في ما يتعلق بهدم البنية التحتية المدنية".
كذلك، ذكر أحد القادة العسكريين، أن "الهدف منع المدنيين اللبنانيين من العودة إلى البلدات الواقعة على طول الحدود الإسرائيلية".
وفي شهر آذار الماضي، وصف
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه السياسة قائلا: "سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود
اللبنانية
على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون في غزة"، بهدف "إزالة التهديدات قرب الحدود نهائياً".
ومؤخراً، نشرَ الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو عديدة أظهر فيها تدمير منازل في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، فيما نشر فيديوهات أخرى توثق الدمار الذي شهدتهُ المنطقة.
وتمثل سياسة الهدم الإسرائيلية مساراً خطيراً يحكمُ
الجبهة
بين لبنان وإسرائيل، فيما تستهدف
إسرائيل
مبانٍ تزعم أن "حزب الله" يستخدمها لأغراضٍ عسكرية.
وزير الدفاع
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
قطاع غزة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24