"سياسة" إسرائيلية تُطبق في لبنان.. نُقلت من فلسطين إلى الجنوب!

تحدثت تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن سياسة تعتمدها قائمة على "التطهير المُمنهج" في .

وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس" إنَّ الجيش يعمدُ إلى هدم المباني في جنوب ، وذلك على نسق ما فعل بقطاع غزة.



وذكر عدد من قادة الجيش الإسرائيلي أنَّ "منازل المدنيين والمباني العامة والمدارس في جنوب لبنان تُهدم بشكل ممنهج، في إطار سياسة تطهير المنطقة"، فيما تقول "هآرتس" إنّ "الجيش الإسرائيلي لا يُفرّق بين المباني التي يستخدمها وتلك التي لا يستخدمها، إذ تشير التقارير إلى هدم بلدات بأكملها".



وتنقل الصحيفة عن الإسرائيليين قولهم إنَّ "الجيش الإسرائيلي يطبق سياسته المتبعة في غزة على لبنان، في ما يتعلق بهدم البنية التحتية المدنية".



كذلك، ذكر أحد القادة العسكريين، أن "الهدف منع المدنيين اللبنانيين من العودة إلى البلدات الواقعة على طول الحدود الإسرائيلية".



وفي شهر آذار الماضي، وصف الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه السياسة قائلا: "سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون في غزة"، بهدف "إزالة التهديدات قرب الحدود نهائياً".



ومؤخراً، نشرَ الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو عديدة أظهر فيها تدمير منازل في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، فيما نشر فيديوهات أخرى توثق الدمار الذي شهدتهُ المنطقة.



وتمثل سياسة الهدم الإسرائيلية مساراً خطيراً يحكمُ بين لبنان وإسرائيل، فيما تستهدف مبانٍ تزعم أن "حزب الله" يستخدمها لأغراضٍ عسكرية.





