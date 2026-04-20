"سياسة" إسرائيلية تُطبق في لبنان.. نُقلت من فلسطين إلى الجنوب!

تحدثت تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن سياسة تعتمدها تل أبيب قائمة على "التطهير المُمنهج" في جنوب لبنان.
 
 
 وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنَّ الجيش الإسرائيلي يعمدُ إلى هدم المباني في جنوب لبنان، وذلك على نسق ما فعل بقطاع غزة.
 

وذكر عدد من قادة الجيش الإسرائيلي أنَّ "منازل المدنيين والمباني العامة والمدارس في جنوب لبنان تُهدم بشكل ممنهج، في إطار سياسة تطهير المنطقة"، فيما تقول "هآرتس" إنّ "الجيش الإسرائيلي لا يُفرّق بين المباني التي يستخدمها حزب الله وتلك التي لا يستخدمها، إذ تشير التقارير إلى هدم بلدات بأكملها".
 

وتنقل الصحيفة عن القادة الإسرائيليين قولهم إنَّ "الجيش الإسرائيلي يطبق سياسته المتبعة في غزة على لبنان، في ما يتعلق بهدم البنية التحتية المدنية".
 

كذلك، ذكر أحد القادة العسكريين، أن "الهدف منع المدنيين اللبنانيين من العودة إلى البلدات الواقعة على طول الحدود الإسرائيلية".
 

وفي شهر آذار الماضي، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه السياسة قائلا: "سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون في غزة"، بهدف "إزالة التهديدات قرب الحدود نهائياً".
 

ومؤخراً، نشرَ الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو عديدة أظهر فيها تدمير منازل في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، فيما نشر فيديوهات أخرى توثق الدمار الذي شهدتهُ المنطقة.
 

وتمثل سياسة الهدم الإسرائيلية مساراً خطيراً يحكمُ الجبهة بين لبنان وإسرائيل، فيما تستهدف إسرائيل مبانٍ تزعم أن "حزب الله" يستخدمها لأغراضٍ عسكرية.

