تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

توقيف اثنين من أفرادها.. عصابة توهم ضحاياها بإمكانية تأمين سفرهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية بالدولار (صورة)

Lebanon 24
20-04-2026 | 04:36
A-
A+
توقيف اثنين من أفرادها.. عصابة توهم ضحاياها بإمكانية تأمين سفرهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية بالدولار (صورة)
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة: 

البلاغ التالي:"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة ينفّذ أفرادها عمليّات نصب واحتيال تستهدف أشخاصًا من التّابعيّة السّوريّة، وذلك بعد استدراجهم عبر حِسابات وهميّة على مواقع التّواصل الاجتماعي، وإيهامهم بإمكانيّة تأمين سفرِهم الى الدّول الأوروبيّة، مقابل مبالغ ماليّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لكشف العصابة المذكورة وتوقيف أفرادها. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم ومن بينهم، كلٌّ من:

م. ج. ن. (مواليد عام 1981، سوري)

ع. ج. ن. (مواليد عام 1998، سوري)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

ومن خلال عمليّة مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة  

في محلّة الرملة البيضاء، حيث أوقفتهما بالجرم المشهود، وذلك أثناء محاولتهما استلام مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي من إحدى الضّحايا.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العديد من عمليّات النّصب والاحتيال، بالإشتراك مع شخص آخر، حيث كانوا يستدرجون ضحاياهم من خلال حسابات وهميّة على مواقع التّواصل الاجتماعي، وإيهامهم بإمكانيّة تأمين سفرِهم إلى الدّول الأوروبيّة، مقابل مبالغ ماليّة بالدّولار الأميركي، ثم يتوارون عن الأنظار بعد استلام الأموال.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريّا لتوقيف شريكهما".













تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-04-20
Lebanon24
08:15 | 2026-04-20
Lebanon24
08:00 | 2026-04-20
Lebanon24
07:57 | 2026-04-20
Lebanon24
07:55 | 2026-04-20
Lebanon24
07:53 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24