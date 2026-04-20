تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب بتحسين الأجور وبدل النقل وصرف الرواتب المتأخرة وتلوّح بخطوات تصعيدية

Lebanon 24
20-04-2026 | 04:48
A-
A+
رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب بتحسين الأجور وبدل النقل وصرف الرواتب المتأخرة وتلوّح بخطوات تصعيدية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة بـ"التكاتف وشدّ الهمم، فإن هذه المرحلة دقيقة وتحثّ على الاستعداد للمرحلة المقبلة بروح عالية من المسؤولية والتضامن، بما يعزّز صمود الموظف واستمرارية المرفق العام"، واعلنت في بيان ان "هذه المرحلة الدقيقة تتطلّب منّا جميعاً الوقوف صفاً واحداً دعماً لتحصيل حقوقنا المشروعة والتي نعمل عليها بكل جدّية، وفي مقدّمها: تحسين الأجور بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، منح جميع العاملين في الإدارة العامة مساعدة مالية استثنائية ولمرّة واحدة تعادل المستحقات التي يتقاضاها الموظف شهرياً، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اضافة الى تعديل بدل النقل ورفعه ليصبح /1,500,000/ ل.ل. عن كل يوم حضور، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات".

ودعت الى "إعادة النظر بتسعيرة المحروقات المعتمدة بما يخفّف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتأمين الحد الأدنى من مقوّمات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والإسراع بدفع الرواتب الستة المتأخرة"، مؤكّدة "أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لما فيه مصلحة الموظف والإدارة العامة على حدّ سواء".

وناشدت المسؤولين في الإدارات العامة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزّأ من هذا الجسم الوظيفي ويعانون كما يعاني الموظف من تداعيات الغلاء المعيشي، "تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والإدارية والتعاون الجدي لما فيه المصلحة العامة"، وطالبت بـ"اعتماد إجراءات مرحلية مرنة في العمل خلال هذه الفترة من خلال تأمين الحضور مداورة على ألا يتجاوز ٥٠% من أيام العمل الفعلية، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة وتخفيفاً للأعباء عن كاهل الموظفين  بحيث لم يعد الموظف قادرا على  الحضور بشكل يومي".

وشددت على "ضرورة دعم تعاونية الموظفين بشكل أساسي لتحسين التغطية الطبية وزيادة المنح المدرسية"، مؤكّدة أنّ "هذه الإجراءات تبقى موقتة، بانتظار اتخاذ خطوات جدّية وسريعة لمعالجة المطالب المحقّة وعلى رأسها تعديل بدل النقل بما يتلاءم مع الواقع المعيشي الحالي"، لافتة الى أنّ "عدم التجاوب مع هذه المطالب ضمن مهلة معقولة سيضطرّها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة، سيتم الإعلان عنها في حينه بما يحفظ حقوق الموظفين وكرامتهم".

وختمت:"إننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة، تتطلّب من الجميع التكاتف والعمل الجاد من أجل حماية حقوق الموظف وصون كرامته، بما ينعكس إيجاباً على انتظام العمل في الإدارة العامة وخدمة المواطنين. معاً نكون أقوى ومعاً نحصّل حقوقنا".
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-04-20
Lebanon24
08:15 | 2026-04-20
Lebanon24
08:00 | 2026-04-20
Lebanon24
07:57 | 2026-04-20
Lebanon24
07:55 | 2026-04-20
Lebanon24
07:53 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24