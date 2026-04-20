حمادة: تمديد وقف إطلاق النار مرجّح

20-04-2026 | 03:55
حمادة: تمديد وقف إطلاق النار مرجّح
 توقّع النائب مروان حمادة أن "يكون هذا الاسبوع امتداداً للاسبوع المقبل في حال لم تندلع أي حرب في المنطقة، وهو ما يستبعده، وسيعمل لبنان راهناً على تمديد وقف إطلاق النار والاستمرار في المفاوضات".

ورأى في حديث ل"صوت كل لبنان" أن "المفاوضات التي يقوم بها لبنان ستستمر، والرئيس جوزاف عون يحظى بتأييد أغلبية اللبنانيين، لذلك يجب أن ترتفع الأصوات إلى جانب الرئيس لأن خطابه يستأهل التأييد الكامل والحماية الكاملة، فهو بهذا الخطاب الذي ألقاه انتزع وقف إطلاق النار وفرض اللقاءات وحمى الحكومة وفصل مسار لبنان عن إيران".


وقال:"بما أن المفاوضات تحصل حتى الآن في واشنطن وقد تُنقل إلى اثينا او قبرص، فمن الواضح أن الرئيس سيُعطي مجالًا لمزيد من المفاوضات لوضع الإطار العام إذ بدأت الرئاسة والحكومة بوضع النقاط اللبنانية لمذكرة تصلح لتكون أساسًا للمفاوضات".

وعن التنفيذ، رجّح "الاستعانة بقوى دولية تحت مظلة الامم المتحدة كإحياء لليونيفيل مع صلاحيات أوسع تعاون الجيش اللبناني لفرض السلطة على الارض وتساعد في فض الانسحاب الاسرائيلي من القرى الجنوبية".
مواضيع ذات صلة
إيران: لا نقاش حتى الآن حول تمديد وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار العسكري للمرشد الإيراني لا يؤيد تمديد وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار العسكري للمرشد الإيراني لا يؤيد تمديد وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن وطهران تدرسان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
02:09 | 2026-04-20
Lebanon24
08:15 | 2026-04-20
Lebanon24
08:00 | 2026-04-20
Lebanon24
07:57 | 2026-04-20
Lebanon24
07:55 | 2026-04-20
Lebanon24
07:53 | 2026-04-20
