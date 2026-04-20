حمادة: تمديد وقف إطلاق النار مرجّح

توقّع النائب أن "يكون هذا الاسبوع امتداداً للاسبوع المقبل في حال لم تندلع أي حرب في المنطقة، وهو ما يستبعده، وسيعمل راهناً على تمديد وقف إطلاق النار والاستمرار في المفاوضات".



ورأى في حديث ل"صوت كل لبنان" أن "المفاوضات التي يقوم بها لبنان ستستمر، والرئيس يحظى بتأييد أغلبية اللبنانيين، لذلك يجب أن ترتفع الأصوات إلى جانب الرئيس لأن خطابه يستأهل التأييد الكامل والحماية الكاملة، فهو بهذا الخطاب الذي ألقاه انتزع وقف إطلاق النار وفرض اللقاءات وحمى الحكومة وفصل مسار لبنان عن ".





وقال:"بما أن المفاوضات تحصل حتى الآن في وقد تُنقل إلى او ، فمن الواضح أن الرئيس سيُعطي مجالًا لمزيد من المفاوضات لوضع الإطار العام إذ بدأت الرئاسة والحكومة بوضع النقاط لمذكرة تصلح لتكون أساسًا للمفاوضات".



وعن التنفيذ، رجّح "الاستعانة بقوى دولية تحت مظلة الامم المتحدة كإحياء لليونيفيل مع صلاحيات أوسع تعاون لفرض السلطة على الارض وتساعد في فض الانسحاب الاسرائيلي من القرى الجنوبية".



