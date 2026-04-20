قتيل وجرحى... إليكم ما شهده طريق ضهر البيدر

أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن تصادم بين "فان" لنقل الركاب وشاحنة على طريق عام باتجاه ، عند مفرق "الصحة".

وتسبّب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة، بينما تُوفِيَ شخص وأُصيب 5 آخرون بجروحٍ.