رجي تلقى اتصالا من نظيرته الاوسترالية : أُدخلنا حرباً لم نخترها

20-04-2026 | 05:48
رجي تلقى اتصالا من نظيرته الاوسترالية : أُدخلنا حرباً لم نخترها
تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية أوستراليا بيني وونغ، تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل يومه السادس، والمسار التفاوضي الذي لا يزال في بداياته. 



وأكدت وونغ دعم بلادها الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، مشددةً على" أهمية استعادة الاستقرار والأمن"، ومُعربةً عن "استعداد أوستراليا لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".



في المقابل، شكر رجي نظيرته على هذا الموقف الداعم، مؤكداً أن" لبنان أُقحم في حرب لم يخترها، وأن الحكومة ماضية في استعادة قرار الحرب والسلم وفرض سيادتها بإرادتها الذاتية على كامل التراب اللبناني"، وأمِلَ أن "يفضي المسار التفاوضي إلى استعادة الأراضي المحتلة وانسحاب إسرائيل في أقرب وقت ممكن".
