رجي تلقى اتصالا من نظيرته الاوسترالية : أُدخلنا حرباً لم نخترها

تلقى والمغتربين اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية أوستراليا ، تناول آخر المستجدات على الساحة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل يومه السادس، والمسار التفاوضي الذي لا يزال في بداياته.







وأكدت وونغ دعم بلادها الكامل للخطوات التي تتخذها لبسط سيادتها على كامل أراضيها، مشددةً على" أهمية استعادة الاستقرار والأمن"، ومُعربةً عن "استعداد أوستراليا لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".







في المقابل، شكر رجي نظيرته على هذا الموقف الداعم، مؤكداً أن" أُقحم في حرب لم يخترها، وأن الحكومة ماضية في استعادة قرار الحرب والسلم وفرض سيادتها بإرادتها الذاتية على كامل التراب اللبناني"، وأمِلَ أن "يفضي المسار التفاوضي إلى استعادة الأراضي المحتلة وانسحاب في أقرب وقت ممكن".

