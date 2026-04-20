المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت الانتهاء من تنفيذ الأشغال في منطقة طيرفلسيه

تُعلن ، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش، عن الانتهاء من تنفيذ الأشغال في منطقة طيرفلسيه، ووضع المعبر البديل في الخدمة، بما يساهم في إعادة ربط ضفتي النهر وتأمين حركة العبور للمواطنين.



وقد شملت الأعمال المنفذة إنشاء منشآت مؤقتة وتركيب قساطل خرسانية ذات قدرة استيعابية عالية، وفق المعايير الهندسية المعتمدة ومتطلبات السلامة العامة، وذلك ضمن مهلة قياسية استجابةً للظروف الطارئة.



ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار خطة طوارئ متكاملة نفذتها المصلحة بالتعاون مع الجهات العسكرية والمدنية، لمعالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات، وإعادة وصل ، وضمان استمرارية التنقل وتلبية الحاجات الإنسانية والاقتصادية.



وتؤكد المصلحة استمرارها في تنفيذ الإجراءات الميدانية اللازمة على مختلف المواقع، بما يعزز صمود المواطنين ويحافظ على استمرارية المرافق العامة.

Advertisement