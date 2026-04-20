قداس من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط في برشلونة

أقامت رعيّة القديسة حنّة في قدّاسًا من اجل السلام في ، بحضور المطران مارون ناصر الجميّل، الزائر الرسولي للموارنة في ، الذي حضر من للمشاركة بهذه المناسبة.







وفي كلمة القاها في المناسبة أكّد المطران الجميل "أنّ المشرقيِّين، لاسيما ، يحملون شهادة حيّة للإيمان المسيحي. وبالرغم من التحديات والصعوبات التي تعرَّضوا لها على مدى التاريخ، التي أدّت إلى انتشارهم في أنحاء العالم، تبقى رسالتهم قائمة: إعلان بشرى الانجيل والشهادة للقائم من الموت، والسعي إلى الحوار بين الثقافات والأديان".







وأضاف:" أنّ حضورهم في أوروبا وفي عالم الانتشار ليس انغلاقًا وتقوقعًا بل انّه يشكِّل جسرًا بين الشرق والغرب، وتفاعلاً بين الحضارات، لا بل دعوة للعيش الاخوي والعادل مع الجميع ، وفي هذا السياق، يكتسب نداء قداسة البابا لاوون إلى السلام في لبنان ومنطقة شرطًا جوهريًّا للاستقرار وللعيش بكرامة وحريَّة".







وفي الختام، حيّا الجميل رئيس أساقفة برشلونة الكردينال اوميَّا، وعبّر عن امتنانه العميق للاب سانشيز، خادم الرعية، وشكره على مبادرته الاخويّة للصلاة من اجل السلام في لبنان، مع رعيَّته الاسبانيّة.



