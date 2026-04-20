تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قداس من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط في برشلونة

Lebanon 24
20-04-2026 | 07:08
A-
A+
قداس من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط في برشلونة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت رعيّة القديسة حنّة في برشلونة قدّاسًا من اجل السلام في لبنان، بحضور المطران مارون ناصر الجميّل، الزائر الرسولي للموارنة في أوروبا، الذي حضر من روما للمشاركة بهذه المناسبة.



وفي كلمة القاها في المناسبة أكّد المطران الجميل "أنّ المسيحيين المشرقيِّين، لاسيما الموارنة، يحملون شهادة حيّة للإيمان المسيحي. وبالرغم من التحديات والصعوبات التي تعرَّضوا لها على مدى التاريخ، التي أدّت إلى انتشارهم في أنحاء العالم، تبقى رسالتهم قائمة: إعلان بشرى الانجيل والشهادة للقائم من الموت، والسعي إلى الحوار بين الثقافات والأديان".



وأضاف:" أنّ حضورهم في أوروبا وفي عالم الانتشار ليس انغلاقًا وتقوقعًا بل انّه يشكِّل جسرًا بين الشرق والغرب، وتفاعلاً بين الحضارات، لا بل دعوة للعيش الاخوي والعادل مع الجميع ، وفي هذا السياق، يكتسب نداء قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى السلام في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط شرطًا جوهريًّا للاستقرار وللعيش بكرامة وحريَّة".



وفي الختام، حيّا الجميل رئيس أساقفة برشلونة الكردينال اوميَّا، وعبّر عن امتنانه العميق للاب سانشيز، خادم الرعية، وشكره على مبادرته الاخويّة للصلاة من اجل السلام في لبنان، مع رعيَّته الاسبانيّة.
لبنان

أفراح ومناسبات

الشرق الأوسط

الرابع عشر

المسيحيين

الموارنة

الاسباني

أوروبا

الكردي

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24