لبنان
قداس من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط في برشلونة
Lebanon 24
20-04-2026
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت رعيّة القديسة حنّة في
برشلونة
قدّاسًا من اجل السلام في
لبنان
، بحضور المطران مارون ناصر الجميّل، الزائر الرسولي للموارنة في
أوروبا
، الذي حضر من
روما
للمشاركة بهذه المناسبة.
وفي كلمة القاها في المناسبة أكّد المطران الجميل "أنّ
المسيحيين
المشرقيِّين، لاسيما
الموارنة
، يحملون شهادة حيّة للإيمان المسيحي. وبالرغم من التحديات والصعوبات التي تعرَّضوا لها على مدى التاريخ، التي أدّت إلى انتشارهم في أنحاء العالم، تبقى رسالتهم قائمة: إعلان بشرى الانجيل والشهادة للقائم من الموت، والسعي إلى الحوار بين الثقافات والأديان".
وأضاف:" أنّ حضورهم في أوروبا وفي عالم الانتشار ليس انغلاقًا وتقوقعًا بل انّه يشكِّل جسرًا بين الشرق والغرب، وتفاعلاً بين الحضارات، لا بل دعوة للعيش الاخوي والعادل مع الجميع ، وفي هذا السياق، يكتسب نداء قداسة البابا لاوون
الرابع عشر
إلى السلام في لبنان ومنطقة
الشرق الأوسط
شرطًا جوهريًّا للاستقرار وللعيش بكرامة وحريَّة".
وفي الختام، حيّا الجميل رئيس أساقفة برشلونة الكردينال اوميَّا، وعبّر عن امتنانه العميق للاب سانشيز، خادم الرعية، وشكره على مبادرته الاخويّة للصلاة من اجل السلام في لبنان، مع رعيَّته الاسبانيّة.
