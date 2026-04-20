|
لبنان
متري ممثلاً رئيس الحكومة والسفير الاسترالي وشقير عزوا لاوندس باستشهاد 13 عسكرياً في أمن الدولة
Lebanon 24
20-04-2026
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقر العام،
نائب رئيس الحكومة
الدكتور طارق متري ممثّلًا رئيس الحكومة الدكتور
نواف سلام
، حيث قدّم التعازي باستشهاد العسكريين الـ ١٣ الذين استهدفهم الاعتداء
الإسرائيلي
في مبنى مديرية
النبطية
الإقليمية. وقد دوّن متري كلمة في سجل التعازي عبّر فيها عن "تضامن رئيس الحكومة والوزراء مع
المديرية العامة
التي تقوم بواجبها في هذه الظروف الصعبة"، منوّهًا" بتفاني العناصر الذين ارتقوا وهم يؤدّون رسالتهم الوطنية في حماية البلاد".
كما التقى
المدير العام للأمن
العام اللواء حسن
شقير
على رأس وفد من الامن العام لتقديم التعازي ، إضافة إلى السفير الاوسترالي توم ولسون في زيارة تعارف وتقديم واجب العزاء بالشهداء، وقد أكد الزوار" دعمهم الكامل لأمن الدولة"، مقدّرين تضحيات العسكريين
الشهداء
دفاعًا عن وحدة الوطن.
