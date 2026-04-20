متري ممثلاً رئيس الحكومة والسفير الاسترالي وشقير عزوا لاوندس باستشهاد 13 عسكرياً في أمن الدولة

استقبل لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في مكتبه في مبنى المقر العام، الدكتور طارق متري ممثّلًا رئيس الحكومة الدكتور ، حيث قدّم التعازي باستشهاد العسكريين الـ ١٣ الذين استهدفهم الاعتداء في مبنى مديرية الإقليمية. وقد دوّن متري كلمة في سجل التعازي عبّر فيها عن "تضامن رئيس الحكومة والوزراء مع التي تقوم بواجبها في هذه الظروف الصعبة"، منوّهًا" بتفاني العناصر الذين ارتقوا وهم يؤدّون رسالتهم الوطنية في حماية البلاد".





كما التقى العام اللواء حسن على رأس وفد من الامن العام لتقديم التعازي ، إضافة إلى السفير الاوسترالي توم ولسون في زيارة تعارف وتقديم واجب العزاء بالشهداء، وقد أكد الزوار" دعمهم الكامل لأمن الدولة"، مقدّرين تضحيات العسكريين دفاعًا عن وحدة الوطن.



