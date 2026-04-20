تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني تزوّد مجلس الإنماء والإعمار ووزارات ببيانات فنية لإعادة تأهيل جسور وعبّارات الجنوب

Lebanon 24
20-04-2026 | 07:23
A-
A+
مصلحة الليطاني تزوّد مجلس الإنماء والإعمار ووزارات ببيانات فنية لإعادة تأهيل جسور وعبّارات الجنوب
مصلحة الليطاني تزوّد مجلس الإنماء والإعمار ووزارات ببيانات فنية لإعادة تأهيل جسور وعبّارات الجنوب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه"  في إطار تعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة في الجنوب، وجّهت كتبًا رسمية إلى كل من مجلس الإنماء والإعمار، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ومجلس الجنوب، تضمّنت تزويد هذه الجهات بكافة البيانات الفنية والهيدرولوجية المتوافرة لديها حول تصاريف نهر الليطاني في الحوض الأدنى".



وأوضحت المصلحة أن "هذه الكتب تأتي في ضوء الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجسور والعبّارات نتيجة الاعتداءات الأخيرة، وما يستدعيه ذلك من إعداد دراسات علمية وهندسية دقيقة لإعادة إنشاء وتأهيل هذه المنشآت وفق الأصول والمعايير المعتمدة".



وقد أرفقت المصلحة بهذه الكتب بيانات تفصيلية تشمل المعدلات الشهرية للتصاريف القصوى (Max Flow)، وكميات المياه المتدفقة، استنادًا إلى القياسات والسجلات الفنية المتوفرة لديها، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من اعتمادها في إعداد الدراسات والتصاميم الفنية، بما يراعي الخصائص الهيدرولوجية للنهر ومتطلبات السلامة العامة.



وأكدت أن "هذه الخطوة تندرج ضمن دورها في دعم الإدارات العامة بالمعطيات العلمية الدقيقة، بما يساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وضمان تنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير الفنية، بما يحفظ سلامة المواطنين واستدامة المرافق العامة".



وختمت المصلحة ب"التشديد على استمرارها في وضع إمكاناتها وخبراتها بتصرف مختلف الجهات الرسمية، في سبيل إعادة النهوض بالمناطق المتضررة وتعزيز صمودها".

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": استهداف العبارة الاحتياطية التي تمر فوق نهر الليطاني في منطقة برج رحال والتي تقع قرب مصلحة ري الجنوب التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 17:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني باشرت تنفيذ أعمال إنشاء جسر من العبارات فوق مجرى النهر في طيرفلسه
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 17:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مصلحة الليطاني تقوم بردم عدد من العبارات في سهل القاسمية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 17:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استهداف القرعون.. بيان من مصلحة الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 17:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-04-20
Lebanon24
10:01 | 2026-04-20
Lebanon24
09:50 | 2026-04-20
Lebanon24
09:42 | 2026-04-20
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20
Lebanon24
09:17 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24