عند الحدود.. هذا ما فعله الجيش

عُلم أنَّ الجيش أعاد نشر حواجز له في مناطق حدودية بجنوب ، وتحديداً باتجاه طرقات يتمركزُ فيها العدو .

وتفصيلاً، رُصد إقامة الجيش لحاجز على طريق باتجاه تل النحاس في الجنوب حيث تتمركز قوة إسرائيلية، فيما أقام الجيش أيضاً حواجز أخرى عند مفترق بلدة ، بينما نشرَ أيضاً وحداتٍ على - .

التمركزات الأخيرة للجيش عزّزت شعوراً بالأمان لدى المواطنين القاطنين في المناطق التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي، فيما واصلت قوات "اليونيفيل" دورياتها أيضاً بالتنسيق مع الجيش.