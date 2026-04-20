قرار حاسم من بري

تقولُ مصادر متابعة لأجواء عين التينة
إنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري
يرفضُ تماماً التساهل مع أي إشكالات مناطقية أو أخرى تأخذ بُعداً طائفياً لاسيما في ظل المرحلة الحالية التي يمرُّ بها لبنان
مع استمرار الحرب الإسرائيلية
وذكرت المصادر أن عين التينة
مُصرة على تطويق أي إشكال قد يؤدي إلى حساسيات لاسيما في الجنوب، مشيرة إلى أن جهات معنية أكدت هذا الأمر خلال متابعتها إشكالاً مناطقياً أخذ صدى واسعاً قبل يومين.
وتحدثت المصادر عن أن بري
لن يسمح بأن تكون هناك توترات داخلية، خصوصاً بين أبناء المنطقة الحدودية، باعتبار أن هذا الأمر يخدم إسرائيل
بالدرجة الأولى.