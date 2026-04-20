إجتماع جديد بين لبنان وإسرائيل... في هذا الموعد

كشفت صحيفة "‏جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، أنّ إجتماعاً ثانيّاً سيُعقد يوم الخميس المُقبل في ، بين وإسرائيل.

وأشارت إلى أنّ الإجتماع ستُشارك فيه سفيرة لبنان لدى الولايات المتّحدة الأميركيّة ندى معوّض، وسفير لدى واشنطن يحيئيل ليتر.

وفي هذا السياق، قال مصدر رسمي لبناني لـ" "، إنّ "إجتماعاً ثانيّاً في مقرّ سيُعقد الخميس المقبل، بين لبنان وإسرائيل".