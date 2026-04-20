تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أمن الدولة لوسائل الإعلام: لاعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصرا عنا

Lebanon 24
20-04-2026 | 09:04
A-
A+
أمن الدولة لوسائل الإعلام: لاعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصرا عنا
أمن الدولة لوسائل الإعلام: لاعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصرا عنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة لأمن الدولة البيان الآتي:

تتناول وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً وتقارير تتعلق بالمديرية العامة لأمن الدولة ونشاطاتها، منسوبة إلى مصادر قريبة منها وينقصها الدقة .

وفي هذا الإطار، تُهيب المديرية العامة لأمن الدولة بوسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصرا عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.
وهو المرجع الوحيد المخوّل إصدار ونشر أي معلومات تتصل بعملها.

كما تدعو إلى الامتناع عن تداول أو نشر أي أخبار غير صادرة عن هذا المرجع الرسمي، لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام والإضرار بالمصلحة الوطنية، وتشدد على التزامها الدائم بمبدأ الشفافية والتواصل المهني مع وسائل الإعلام بما يحفظ الأمن والاستقرار.
مواضيع ذات صلة
المديرية العامة لأمن الدولة

مواقع التواصل الاجتماعي

المديرية العامة

وسائل الإعلام

قسم الإعلام

مديرية ال

الدولة ال

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24