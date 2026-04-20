أمن الدولة لوسائل الإعلام: لاعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصرا عنا

صدر عن والتوجيه والعلاقات العامة لأمن الدولة البيان الآتي:



تتناول في الآونة الأخيرة أخباراً وتقارير تتعلق بالمديرية العامة لأمن الدولة ونشاطاتها، منسوبة إلى مصادر قريبة منها وينقصها الدقة .



وفي هذا الإطار، تُهيب بوسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصرا عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.

وهو المرجع الوحيد المخوّل إصدار ونشر أي معلومات تتصل بعملها.



كما تدعو إلى الامتناع عن تداول أو نشر أي غير صادرة عن هذا المرجع الرسمي، لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام والإضرار بالمصلحة الوطنية، وتشدد على التزامها الدائم بمبدأ الشفافية والتواصل المهني مع وسائل الإعلام بما يحفظ الأمن والاستقرار.

