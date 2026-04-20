17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
قمة روحية في الأفق.. وساطة إسلامية - مسيحية لنزع فتيل الفتنة
Lebanon 24
20-04-2026
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضاف مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية لقاءً جمع
نائب رئيس
المجلس، العلامة الشيخ علي الخطيب، بوفد من لجنة الحوار الإسلامي المسيحي ضم الوزير السابق عباس الحلبي والدكتور محمد السماك والأمير حارس شهاب، بمشاركة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله.
وتركز البحث خلال الاجتماع على التحضير لعقد قمة روحية شاملة تهدف إلى نزع فتيل التوترات الداخلية، وتغليب لغة
الحكمة
في مواجهة الأزمات الراهنة. وأكد الوفد أن المرحلة تفرض على المرجعيات الروحية تظهير نقاط الالتقاء والمشتركات الوطنية لمواجهة خطر الانقسام بجرأة أخلاقية ووطنية.
من جهته
، رحب العلامة الخطيب بالمبادرة مبدياً استعداد المجلس لاستضافة القمة، وشدد في كلمته على أن حماية العيش المشترك مسؤولية جماعية، معتبراً أن غياب الدولة القوية والعادلة تاريخياً هو ما دفع اللبنانيين ثمنه من أرواحهم وأرزاقهم.
وأكد الخطيب التمسك بمسيرة الإمام موسى
الصدر
في الدفاع عن الأرض، قائلاً إن السلاح أثبت فاعليته في حماية البلد ورفض تسليمه للعدو أو تدميره.
كما دعا الخطيب إلى استكمال تطبيق اتفاق
الطائف
وبناء دولة قادرة على حماية سيادتها، مؤكداً أن
المسيحيين
هم إخوة ونظراء في الخلق، وأن المجلس لن ينجر إلى أي فتنة داخلية تخدم العدو
الإسرائيلي
.
وفي ختام اللقاء، الذي انتهى بالاتفاق على بدء الترتيبات العملية للقمة، تسلم العلامة الخطيب كتاب "الوثائق الإسلامية والعلاقة مع الآخر" من الدكتور محمد السماك، كما استقبل لاحقاً الزميل سلطان سليمان الذي قدم له مؤلفه الجديد "الكيان بعيون استخباراته".
مواضيع ذات صلة
لحماية القرى المسيحية الحدودية.. رجي يطلب وساطة الفاتيكان
Lebanon 24
لحماية القرى المسيحية الحدودية.. رجي يطلب وساطة الفاتيكان
20/04/2026 19:33:17
20/04/2026 19:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: يمكننا الانخراط في المفاوضات إذا توقفت واشنطن عن انتهاك التزاماتها وإلا سنشعل فتيل الحرب مجدداً
Lebanon 24
قاليباف: يمكننا الانخراط في المفاوضات إذا توقفت واشنطن عن انتهاك التزاماتها وإلا سنشعل فتيل الحرب مجدداً
20/04/2026 19:33:17
20/04/2026 19:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"المعادن النادرة".. فتيل الحرب الجديدة؟
Lebanon 24
"المعادن النادرة".. فتيل الحرب الجديدة؟
20/04/2026 19:33:17
20/04/2026 19:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا نسعى لحرب مع الدول الإسلامية والعدو يرتكب مجازر بالمنطقة ويسعى لإثارة الفتنة بين المسلمين
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا نسعى لحرب مع الدول الإسلامية والعدو يرتكب مجازر بالمنطقة ويسعى لإثارة الفتنة بين المسلمين
20/04/2026 19:33:17
20/04/2026 19:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هل ألغيَ "اتفاق الترسيم البحري" بين لبنان وإسرائيل؟ وزير يكشف
Lebanon 24
هل ألغيَ "اتفاق الترسيم البحري" بين لبنان وإسرائيل؟ وزير يكشف
12:04 | 2026-04-20
20/04/2026 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
Lebanon 24
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
12:00 | 2026-04-20
20/04/2026 12:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"سياسة" إسرائيلية تُطبق في لبنان.. نُقلت من فلسطين إلى الجنوب!
Lebanon 24
"سياسة" إسرائيلية تُطبق في لبنان.. نُقلت من فلسطين إلى الجنوب!
12:00 | 2026-04-20
20/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
Lebanon 24
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
11:54 | 2026-04-20
20/04/2026 11:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في قعقعية الجسر.. "مسيرة" تطارد "جرحى"!
Lebanon 24
في قعقعية الجسر.. "مسيرة" تطارد "جرحى"!
11:51 | 2026-04-20
20/04/2026 11:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
Lebanon 24
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:30 | 2026-04-20
20/04/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
Lebanon 24
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
05:21 | 2026-04-20
20/04/2026 05:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه
Lebanon 24
قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه
03:47 | 2026-04-20
20/04/2026 03:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
Lebanon 24
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
06:47 | 2026-04-20
20/04/2026 06:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
06:40 | 2026-04-20
20/04/2026 06:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
12:04 | 2026-04-20
هل ألغيَ "اتفاق الترسيم البحري" بين لبنان وإسرائيل؟ وزير يكشف
12:00 | 2026-04-20
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
12:00 | 2026-04-20
"سياسة" إسرائيلية تُطبق في لبنان.. نُقلت من فلسطين إلى الجنوب!
11:54 | 2026-04-20
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
11:51 | 2026-04-20
في قعقعية الجسر.. "مسيرة" تطارد "جرحى"!
11:49 | 2026-04-20
إليكم موعد الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
20/04/2026 19:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
20/04/2026 19:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
20/04/2026 19:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
