قمة روحية في الأفق.. وساطة إسلامية - مسيحية لنزع فتيل الفتنة

استضاف مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية لقاءً جمع المجلس، العلامة الشيخ علي الخطيب، بوفد من لجنة الحوار الإسلامي المسيحي ضم الوزير السابق عباس الحلبي والدكتور محمد السماك والأمير حارس شهاب، بمشاركة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله.



وتركز البحث خلال الاجتماع على التحضير لعقد قمة روحية شاملة تهدف إلى نزع فتيل التوترات الداخلية، وتغليب لغة في مواجهة الأزمات الراهنة. وأكد الوفد أن المرحلة تفرض على المرجعيات الروحية تظهير نقاط الالتقاء والمشتركات الوطنية لمواجهة خطر الانقسام بجرأة أخلاقية ووطنية.



، رحب العلامة الخطيب بالمبادرة مبدياً استعداد المجلس لاستضافة القمة، وشدد في كلمته على أن حماية العيش المشترك مسؤولية جماعية، معتبراً أن غياب الدولة القوية والعادلة تاريخياً هو ما دفع اللبنانيين ثمنه من أرواحهم وأرزاقهم.

وأكد الخطيب التمسك بمسيرة الإمام موسى في الدفاع عن الأرض، قائلاً إن السلاح أثبت فاعليته في حماية البلد ورفض تسليمه للعدو أو تدميره.



كما دعا الخطيب إلى استكمال تطبيق اتفاق وبناء دولة قادرة على حماية سيادتها، مؤكداً أن هم إخوة ونظراء في الخلق، وأن المجلس لن ينجر إلى أي فتنة داخلية تخدم العدو .



وفي ختام اللقاء، الذي انتهى بالاتفاق على بدء الترتيبات العملية للقمة، تسلم العلامة الخطيب كتاب "الوثائق الإسلامية والعلاقة مع الآخر" من الدكتور محمد السماك، كما استقبل لاحقاً الزميل سلطان سليمان الذي قدم له مؤلفه الجديد "الكيان بعيون استخباراته".