حركة أمل والقومي في سحمر: وقوف كامل إلى جانب أهلها في وجه التحديات

شهدت بلدة سلسلة لقاءات تضامنية، حيث استقبل رئيس البلدية وأعضاء وفوداً قيادية من حركة "أمل" والحزب السوري القومي الاجتماعي، للاطلاع على أوضاع البلدة ودعم صمود أهلها.



وفد حركة "أمل"

زار وفد من رئاسة حركة "أمل" برئاسة عضو البلدة، للاطمئنان على أهاليها والوقوف على التحديات والاحتياجات الراهنة.

واستعرض اللقاء أوضاع البنى التحتية والخدمات الأساسية والمطالب الملحة التي تتطلب متابعة رسمية. وأكد الوفد حرص الحركة على الوقوف إلى جانب البلدات الصامدة، مشيداً بتضحيات أبناء سحمر في مواجهة العدوان، وضرورة تعزيز التعاون لتأمين مقومات الاستقرار.



وفد

كما استقبل الخشن وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة علي عرار، في زيارة تضامنية أكدت الوقوف إلى جانب البلدة في هذه المرحلة الحساسة. وتناول المجتمعون الأوضاع العامة والتحديات الميدانية، حيث أشاد الوفد بالدور الوطني لأهالي سحمر وتضحياتهم التي ستبقى محل تقدير واعتزاز.



، شكر رئيس البلدية الوفود الزائرة، مثمناً تضامنهم ودعمهم الدائم لبلدة سحمر وأهلها ومجلسها البلدي.