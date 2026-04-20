من قوى الأمن للمواطنين... تدابير سير ومنع المرور لمدّة أسبوع

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتمديد قساطل مياه في شارع عمر بن الخطّاب، ابتداءً من تقاطعه مع شارع المحمصاني وصولًا إلى تقاطعه مع شارع حاراتي، وذلك اعتبارًا من السّاعة 8:00 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء 21-4-2026، ولغاية السّاعة 7:00 من صباح يوم الإثنين 27-4-2026.



ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور، على عدّة مراحل، عند التّقاطعات التّالية:



شارع عمر بن الخطّاب / شارع محمود المحمصاني.

شارع عمر بن الخطّاب / شارع رأس النبع.

شارع عمر بن الخطّاب / شارع .

شارع عمر بن الخطّاب / شارع العاملية.

شارع عمر بن الخطّاب / شارع محيو.

شارع عمر بن الخطّاب / شارع .

شارع عمر بن الخطّاب / شارع حاراتي.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

