تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحذير من وزارة الأشغال... ودعوة إلى المواطنين

Lebanon 24
20-04-2026 | 10:50
A-
A+
تحذير من وزارة الأشغال... ودعوة إلى المواطنين
تحذير من وزارة الأشغال... ودعوة إلى المواطنين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل البيان التالي:

في ظل استمرار الأعمال الميدانية لإعادة تأهيل الطرقات وفتح المحاور الحيوية في المناطق المتضررة، تُهيب وزارة الأشغال العامة والنقل بالمواطنين والأهالي الكرام ضرورة التقيّد الصارم بإرشادات السلامة العامة، ولا سيما الامتناع التام عن استخدام أو عبور الممرات والمعابر العشوائية التي يتم إنشاؤها بمبادرات فردية أو غير رسمية فوق الأنهار أو في المواقع المتضررة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الممرات غير خاضعة لأي دراسات هندسية أو إشراف تقني، ما يجعلها عرضة للانهيار أو الانجراف، ويشكّل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين والمركبات.

وفي هذا الإطار، تشدد الوزارة على ما يلي:
* الالتزام حصراً باستخدام المعابر والممرات التي يتم تنفيذها بإشراف وزارة الأشغال العامة والنقل وبالتنسيق مع الجيش اللبناني.
* عدم المجازفة باستخدام أي معبر غير رسمي مهما بدت الحاجة ملحّة، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة.

وإذ تضع وزارة الأشغال العامة والنقل سلامة المواطنين في صدارة أولوياتها، تؤكد استمرارها في تنفيذ الأعمال الطارئة وتأمين المعابر الآمنة وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية الأرواح وسلامة التنقل في هذه المرحلة الدقيقة.
مواضيع ذات صلة
دعوة عاجلة جدّاً من وزارة الصحة إلى المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الاعلى للدفاع: يطلب المجلس من وزارة الاشغال العامة والنقل العمل على إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة مع الاخذ بالاعتبار سلامة المسافرين وتأمين رحلاتهم ذهاباً واياباً ومتابعة التطورات وإبلاغ المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة عاجلة من الجيش إلى المواطنين الراغبين في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تحذير من الجيش إلى المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

المناطق المتضررة

الجيش اللبناني

التزام

لبنان

المعن

بادر

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-04-20
Lebanon24
12:00 | 2026-04-20
Lebanon24
12:00 | 2026-04-20
Lebanon24
11:54 | 2026-04-20
Lebanon24
11:51 | 2026-04-20
Lebanon24
11:49 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24