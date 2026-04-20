تحذير من وزارة الأشغال... ودعوة إلى المواطنين

صدر عن البيان التالي:



في ظل استمرار الأعمال الميدانية لإعادة تأهيل الطرقات وفتح المحاور الحيوية في ، تُهيب وزارة الأشغال العامة والنقل بالمواطنين والأهالي الكرام ضرورة التقيّد الصارم بإرشادات السلامة العامة، ولا سيما الامتناع التام عن استخدام أو عبور الممرات والمعابر العشوائية التي يتم إنشاؤها بمبادرات فردية أو غير رسمية فوق الأنهار أو في المواقع المتضررة.



وتؤكد الوزارة أن هذه الممرات غير خاضعة لأي دراسات هندسية أو إشراف تقني، ما يجعلها عرضة للانهيار أو الانجراف، ويشكّل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين والمركبات.



وفي هذا الإطار، تشدد الوزارة على ما يلي:

* الالتزام حصراً باستخدام المعابر والممرات التي يتم تنفيذها بإشراف وزارة الأشغال العامة والنقل وبالتنسيق مع .

* عدم المجازفة باستخدام أي معبر غير رسمي مهما بدت الحاجة ملحّة، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة.



وإذ تضع وزارة الأشغال العامة والنقل سلامة المواطنين في صدارة أولوياتها، تؤكد استمرارها في تنفيذ الأعمال الطارئة وتأمين المعابر الآمنة وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية الأرواح وسلامة التنقل في هذه المرحلة الدقيقة.

Advertisement