هبة عسكرية يونانية قريباً.. ومنسى يشكر أثينا على دعم الجيش

استقبل اللواء في اليرزة سفيرة ، حيث جرى استعراض المستجدات المحلية والإقليمية.

وأعلنت السفيرة وقوف بلادها إلى جانب واستمرار المساعدات الإنسانية، كاشفة عن الموافقة على تقديم هبة عسكرية إضافية للجيش اللبناني قريباً، معربة عن أملها في نجاح المفاوضات للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار.

، شكر الوزير منسى اليونان على دعمها للمؤسسة العسكرية، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لترسيخ الاستقرار.

كما التقى الوزير منسى للدفاع المدني العميد الركن عماد وبحث معه سبل تعزيز جهوزية وقدرات الجهاز لمواجهة التحديات.