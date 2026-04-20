البساط: وقعنا قرضاً بـ 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم النازحين

20-04-2026 | 11:08
البساط: وقعنا قرضاً بـ 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم النازحين
أكد وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط أن لقاءات الوفد اللبناني في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع كانت مثمرة وشهدت تجاوباً دولياً مع الملف اللبناني وتفهماً للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
 
وأوضح البساط أن التقديرات الأولية لكلفة الإغاثة تصل إلى 90 مليون دولار شهرياً، بينما تراوحت الخسائر الاقتصادية بين 5 و7% من الإنتاج المحلي خلال 5 أسابيع، فضلاً عن دمار واسع بمليارات الدولارات في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لا يزال قيد التقييم.

وأشار البساط إلى أن التعافي المستدام يتطلب وضع خطة استراتيجية لإعادة الإعمار ومساعدة الشركات المتضررة، توازياً مع استكمال رزمة الإصلاحات في قطاعات المصارف والكهرباء والاتصالات.
 
وكشف عن توقيع قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم برنامج "أمان" وتأمين مساعدات نقدية للنازحين، مع العمل على إعادة موضعة قروض سابقة لتواكب أولويات الإغاثة والتعافي.

وشدد وزير الاقتصاد على أن تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وحصرية السلاح بيدها، هي قناعة حكومية ومطالب وطنية تتلاقى مع الشروط الدولية لتأمين الدعم المالي الخارجي، مؤكداً أن العالم لن يساعد لبنان ما لم يبادر اللبنانيون بمساعدة أنفسهم عبر الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
جابر يوقع اتفاقية بـ 200 مليون دولار لدعم "برنامج أمان" الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 21:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الماليّة: سيتمّ تخصيص 200 مليون دولار للعائلات الأكثر حاجة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 21:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
60 مليون دولار خسائر الاقتصاد في يومين والبساط: وضع الأمن الغذائي مريح
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 21:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يطلق نداء إنسانيا لتوفير 350 مليون دولار لدعم لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 21:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-04-20
Lebanon24
13:51 | 2026-04-20
Lebanon24
13:48 | 2026-04-20
Lebanon24
13:47 | 2026-04-20
Lebanon24
13:30 | 2026-04-20
Lebanon24
13:20 | 2026-04-20
