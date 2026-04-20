الشرع مفتتحاً المباراة الودية بين منتخبي سوريا ولبنان لكرة السلة: ما ترونه اليوم هو البداية

قال الرئيس السوري خلال حفل افتتاح صالة الفيحاء الرياضية لكرة السلة في أن "العلاقات بين الشعبين السوري واللبناني لطالما خربتها السياسة وقد عانى البلدان طويلا من الحروب والمآسي وقد حان الوقت لوضع حد للمآسي وننتقل إلى مرحلة الإعمار".





أضاف مفتتحا المباراة الودية بين منتخبي ولبنان بكرة السلة: "فخورون بحضورنا معكم كرة السلة التي هي من أحبّ الرياضات لقلبنا، لكن تركناها بسبب الحروب ومشاكلنا الكثيرة، وذهبنا إلى لعبة أخرى فيها هجوم وخطة ودفاع وهزيمة وانتصار".وتابع: "ما ترونه اليوم هو البداية والمستقبل يخبئ أكثر من ذلك. كان التاريخ بين الشعبين السوري اللبناني دوماً ينطوي على علاقة جميلة وطيبة تخربها السياسات، ومن الجميل أن تكون أول فعالية بيننا هي مباراة في كرة السلة، وهناك قواعد خاصة بين وسوريا، أنه لا يوجد غالب ومغلوب".وقال: " الدقة التي ترونها في الإنجاز هي الصفة الأولى لسوريا بإذن الله، حيث تعبت ولبنان من مآسي الحروب، وحان الوقت لوضع حدّ لذلك والانتقال للبناء والإعمار".