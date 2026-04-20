في قعقعية الجسر.. "مسيرة" تطارد "جرحى"!

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الإثنين، منتزهاً في بلدة قعقعية - .





وذكرت المعلومات أن القصف أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح كانوا ضمن المنتزه الكائن في محيط مجرى .





ووفقاً لمعلومات " "، فإنّ الاستهداف الذي طال المنتزه يأتي بعد استهداف سابق طال شباناً في المنطقة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح.





وعلى الأثر، فإنّ هؤلاء الجرحى اقتربوا باتجاه المنتزه فصودفوا بوجود شبان هناك بادروا إلى مساعدتهم، لكن المسيرة عادت وقصفت المكان ما أسفر عن سقوط عدد إضافي من الجرحى.







