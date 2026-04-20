لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر من "حزب الله" في بنت جبيل والليطاني
Lebanon 24
20-04-2026
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي
ايلا
واوية عبر منصة "اكس": "تواصل الفرقتان 98 و36 نشاطهما جنوب
خط الدفاع
الأمامي لمنع تهديد مباشر على بلدات
الشمال
. وفي حادثتين منفصلتين، رصدت قوات
لواء المظليين
في وقت سابق اليوم (الاثنين) عناصر لحزب الله في
منطقة بنت جبيل
خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار، وعملوا داخل نطاق خط الدفاع الأمامي واقتربوا من القوات بشكل يشكّل تهديدًا فوريًا"
وتابعت: "بعد وقت قصير من الرصد، وفي إطار إغلاق دائرة سريع، نفّذ سلاح الجو وبتوجيه من القوات في الميدان غارة استهدفت العناصر وقضت عليهم بهدف إزالة التهديد. و️في حادثة أخرى، رصدت قوات
لواء غولاني
عناصر لحزب الله في منطقة
الليطاني
خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار، وعملوا داخل نطاق خط الدفاع الأمامي واقتربوا من القوات بشكل يشكّل تهديدًا فوريًا".
وختمت:" ️وبعد وقت قصير من الرصد، نفّذ سلاح الجو وبتوجيه من القوات في الميدان غارة استهدفت المخربين وقضت عليهم. ️سيواصل الجيش
الإسرائيلي
العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته وإزالة أي تهديد على مواطني
دولة إسرائيل
وقواته".
