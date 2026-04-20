الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر من "حزب الله" في بنت جبيل والليطاني

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر منصة "اكس": "تواصل الفرقتان 98 و36 نشاطهما جنوب الأمامي لمنع تهديد مباشر على بلدات . وفي حادثتين منفصلتين، رصدت قوات في وقت سابق اليوم (الاثنين) عناصر لحزب الله في خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار، وعملوا داخل نطاق خط الدفاع الأمامي واقتربوا من القوات بشكل يشكّل تهديدًا فوريًا"



وتابعت: "بعد وقت قصير من الرصد، وفي إطار إغلاق دائرة سريع، نفّذ سلاح الجو وبتوجيه من القوات في الميدان غارة استهدفت العناصر وقضت عليهم بهدف إزالة التهديد. و️في حادثة أخرى، رصدت قوات عناصر لحزب الله في منطقة خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار، وعملوا داخل نطاق خط الدفاع الأمامي واقتربوا من القوات بشكل يشكّل تهديدًا فوريًا".





وختمت:" ️وبعد وقت قصير من الرصد، نفّذ سلاح الجو وبتوجيه من القوات في الميدان غارة استهدفت المخربين وقضت عليهم. ️سيواصل الجيش العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته وإزالة أي تهديد على مواطني وقواته".

