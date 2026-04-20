لبنان

في كرة السلة.. لبنان يفوز على سوريا بـ"فارق كبير"

في كرة السلة.. لبنان يفوز على سوريا بـفارق كبير
في كرة السلة.. لبنان يفوز على سوريا بـفارق كبير
فاز منتخب لبنان على مضيفه المنتخب السوري 110 - 73 (الاشواط 34- 19، 65 - 39، 90 - 59، 110 - 73) في افتتاح صالة الفيحاء الرياضية بالعاصمة السورية دمشق.
 
 
وتقدم الحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي نزل الى الملعب وصافح اللاعبين وأركان الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة أكرم الحلبي، والوفد المرافق الذي تقدمه الرئيس الفخري لنادي الحكمة النائب جهاد بقرادوني.


وقدم الشرع كرة ممهورة بتوقيعه خاض بها المنتخبان المباراة. ثم توجه الى الجمهور بكلمة عن لعبة كرة السلة. وقال: "من الجيد ان تكون اول فعالية رياضية بين البلدين في هذه اللعبة. ولا غالب ومغلوب بيننا (..) تعبت سوريا ولبنان كثيرا من الحروب والمآسي، والوقت الآن لإعادة الإعمار".


وإثر ذلك، قام الشرع بالتسديد على السلة، وسجل من توغل هجومي تحتها.
