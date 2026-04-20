في كرة السلة.. لبنان يفوز على سوريا بـفارق كبير

فاز منتخب على مضيفه المنتخب السوري 110 - 73 (الاشواط 34- 19، 65 - 39، 90 - 59، 110 - 73) في افتتاح صالة الفيحاء الرياضية بالعاصمة .



وتقدم الحضور الرئيس السوري أحمد ، الذي نزل الى الملعب وصافح اللاعبين وأركان لكرة السلة برئاسة أكرم الحلبي، والوفد المرافق الذي تقدمه الرئيس الفخري لنادي النائب جهاد بقرادوني.





وقدم الشرع كرة ممهورة بتوقيعه خاض بها المنتخبان المباراة. ثم توجه الى الجمهور بكلمة عن لعبة كرة السلة. وقال: "من الجيد ان تكون اول فعالية رياضية بين البلدين في هذه اللعبة. ولا غالب ومغلوب بيننا (..) تعبت ولبنان كثيرا من الحروب والمآسي، والوقت الآن لإعادة الإعمار".





وإثر ذلك، قام الشرع بالتسديد على السلة، وسجل من توغل هجومي تحتها.