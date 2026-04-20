لمراقبة الأسعار.. حملة لـأمن الدولة في هذه المناطق

باشرت قطعات بتاريخ 18/04/2026، وإنفاذا لإشارة المختص، وبالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك في ، تنفيذ جولات كشف ميدانية شملت عددا من المولدات الكهربائية وشركات المواد الاستهلاكية ضمن نطاق مدينة وجبل .



وأفضت هذه الجولات إلى تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين في قطاع المولدات الكهربائية من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد. كما تم تنظيم تعهد خطي بحق إحدى الشركات التي تعمل في مجال المواد الاستهلاكية يقضي بعدم رفع أسعار بعض السلع الأساسية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال عدم الالتزام".



وأشارت المديرية إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعتها الحثيثة والوزارات المعنية لضبط الأسعار وحماية المستهلك، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع المالية".