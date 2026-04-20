رسامني بحث مع عزيز في ترسيخ إجراءات السلامة والأمن في المطار

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً في مكتبه بعد ظهر اليوم، مع رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، الكابتن محمد عزيز، بحضور ضباط من جهاز أمن ، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة IOM والشرطة الاتحادية الفيدرالية German Federal Police.



وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز إجراءات السلامة والأمن في مطار ، إضافة إلى مناقشة سبل التمويل والهبات الداعمة لتطوير هذه الإجراءات ورفع مستوى الجهوزية.



وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن ترسيخ معايير السلامة والأمن وفق أفضل المعايير الدولية.



كذلك، استقبل الوزير رسامني رئيسة قسم التعاون في أليساندرا فييزر ، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ملفات النقل والبنى التحتية.



وتناول اللقاء دعم البرامج الإصلاحية وتطوير المرافق العامة، إضافة إلى آليات التنسيق مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.



وأكد الجانبان مواصلة التنسيق وتعزيز الشراكة بما يخدم الأولويات الإنمائية والإصلاحية في .

