لبنان

رسامني بحث مع عزيز في ترسيخ إجراءات السلامة والأمن في المطار

Lebanon 24
20-04-2026 | 13:51
رسامني بحث مع عزيز في ترسيخ إجراءات السلامة والأمن في المطار
رسامني بحث مع عزيز في ترسيخ إجراءات السلامة والأمن في المطار photos 0
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً في مكتبه بعد ظهر اليوم، مع رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، الكابتن محمد عزيز، بحضور ضباط من جهاز أمن المطار، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة IOM والشرطة الاتحادية الفيدرالية الألمانية German Federal Police.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز إجراءات السلامة والأمن في مطار رفيق الحريري الدولي، إضافة إلى مناقشة سبل التمويل والهبات الداعمة لتطوير هذه الإجراءات ورفع مستوى الجهوزية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن ترسيخ معايير السلامة والأمن وفق أفضل المعايير الدولية.

كذلك، استقبل الوزير رسامني رئيسة قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فييزر ، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ملفات النقل والبنى التحتية.

وتناول اللقاء دعم البرامج الإصلاحية وتطوير المرافق العامة، إضافة إلى آليات التنسيق مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق وتعزيز الشراكة بما يخدم الأولويات الإنمائية والإصلاحية في لبنان.
مواضيع ذات صلة
عزيز وحيدر جالا في أرجاء المطار للاطلاع على سير العمل
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اجراءات امنية مشددة في بيروت والحجار يؤكد:لسلامة المواطنين والممتلكات وضبط المخالفات
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي: نقف إلى جانب تركيا في ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في المطار.. إجراءات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 02:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-20
Lebanon24
16:57 | 2026-04-20
Lebanon24
16:45 | 2026-04-20
Lebanon24
16:30 | 2026-04-20
Lebanon24
16:26 | 2026-04-20
Lebanon24
16:11 | 2026-04-20
