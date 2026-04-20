في بعلبك.. توقيفات للجيش وهذا ما أعلنه

صدر عن البيان الآتي:

بتاريخ 19 /4 /2026 وقع إشكال في بلدة – ، تخلّله إطلاق نار أسفر عن إصابة أحد المواطنين ومقتل آخر. على أثر ذلك، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت وحدة من الجيش بتاريخ 20 /4 /2026 منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطن (ح.ش.).





كذلك، نفذت وحدة أخرى في سياق التدابير الأمنية المتواصلة عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة دورس - بعلبك، وضبطت كمية من الذخائر الحربية.





وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".