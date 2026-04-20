أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم

كان لافتاً البيان الذي نُشر لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قبل يومين، والذي تحدث فيه عن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وأعلن ضمنه أن "الحزب" لن يخرج من الميدان.
لكن في المقابل، فإن ما لفت الأنظار هو البيان المكتوب بـ"خط اليد"، ما يعني أن هناك إجراءات أمنية مشددة تحيط بقاسم، أبرزها أنه لا إمكانية في أي وقت أن يُطلّ بـ"فيديوهات مصورة" نظراً لصعوبات لوجستية قد تكون مرتبطة بتغيير أماكن.
إلى ذلك، ومن خلال معاينة ميدانية، فقد بدا أنّ المواطنين الذين احتلفوا بوقف إطلاق النار بين يومي الخميس والجمعة، رفعوا صور أمين عام "حزب الله" السابق السيد حسن نصرالله بينما غابت بشكلٍ ملحوظ صور قاسم.
الأمر هذا كان ملحوظاً على طريق الجنوب بشكل خاص، فيما الهتافات التي يتم تردادها دائماً مرتبطة بنصرالله بشكل أساسي.