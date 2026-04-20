أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم

كان لافتاً البيان الذي نُشر لأمين عام " " الشيخ قبل يومين، والذي تحدث فيه عن اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل، وأعلن ضمنه أن "الحزب" لن يخرج من الميدان.



لكن في المقابل، فإن ما لفت الأنظار هو البيان المكتوب بـ" "، ما يعني أن هناك إجراءات أمنية مشددة تحيط بقاسم، أبرزها أنه لا إمكانية في أي وقت أن يُطلّ بـ"فيديوهات مصورة" نظراً لصعوبات لوجستية قد تكون مرتبطة بتغيير أماكن.



إلى ذلك، ومن خلال معاينة ميدانية، فقد بدا أنّ المواطنين الذين احتلفوا بوقف إطلاق النار بين يومي الخميس والجمعة، رفعوا صور أمين عام "حزب الله" السابق بينما غابت بشكلٍ ملحوظ صور .



الأمر هذا كان ملحوظاً على طريق الجنوب بشكل خاص، فيما الهتافات التي يتم تردادها دائماً مرتبطة بنصرالله بشكل أساسي.