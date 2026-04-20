مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"





بعد دزينة من ايام الهدنة مازال الغموض سيد الموقف بشأن جولة المفاوضات الثانية التي من المفترض انعقادها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين وإيران حيث لم تحسم طهران قرارها بعد بشأن المشاركة في المفاوضات.







حالة اللا قرار حتى الساعة تعزوها طهران الى ما وصفته بنقض واشنطن الهدنة بين الطرفين منذ بداية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم تلقيها أي عرض جدي بشأن رفع العقوبات عنهاوهي أبلغت الوسيط الباكستاني بذلك.







وفي محاولات باكستانية للتهدئة تحدث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأبلغه بأن حصار مضيق هرمز يشكل عقبة أمام المحادثات ورد الأخير بأنه سيأخذ نصيحته بعين الاعتبار.







وفي تطور لا يمكن فصله عن مسار شد الحبال التفاوضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الاثنين أن قواتها في بحر العرب اعترضت سفينة شحن ترفع علم إيران كانت في طريقها إلى ميناء بندر عباس وأوضحت أن مدمرة أمريكية عطلت نظام الدفع في السفينة الإيرانية عبر استهداف غرفة محركاتها بقذائف.







وبعيد الهجوم الأمريكي، تعهد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني بأن قواته ستتصدى بحزم للقوات الأمريكية التي اعتدت على السفينة وتحدثت معلومات عن تنفيذ القوات الإيرانية هجوما بالمسيرات تجاه سفن عسكرية أميركية.







في الواقع اللبناني تبدو الساحة الداخلية مرآة لتوازنات دقيقة. ففي الجنوب صعد جيش العدو اعتداءاته عبر سلسلة تفجيرات واستهدافات طالت قعقية الجسر وميس الجبل وبنت جبيل، مرورا بالناقورة وشمع والبياضة والطيبة ودير سريان وترافق مع استمرار تحليق الطيران المسير المعادي فوق وضاحيتها الجنوبية وصور وبعلبك، رغم سريان وقف إطلاق النار.







في المقابل أعلنت "المقاومة الإسلامية" تنفيذ عملية نوعية استهدفت رتلا مدرعا إسرائيليا بعبوة ناسفة زرعت مسبقا ما أدى إلى تدمير عدد من دبابات "ميركافا".







في ميدان السياسة التقى بالسفير الأميركي في ميشال عيسى.







وفي حديث لصحيفة الشرق الاوسط كشف الرئيس بري عن وجود مسعى تقوم به واشنطن لتمديد وقف النار، السفير الأميركي الذي زار بعبدا أيضا تناول مع رئيس الجمهورية جوزاف عون مرحلة ما بعد الاجتماع الذي عقد في الأميركية الأسبوع الماضي والسبل الايلة للمحافظة على وقف اطلاق النار.







الى ذلك اكد الرئيس عون ان المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان بوفد يترأسه السفير كرم ولن يشارك احد لبنان في هذه المهمة.







ولفت الى أن الرئيس الأميركي تدخل لدى إسرائيل لوقف اطلاق النار والتحضير لاطلاق مسار تفاوضي يعيد سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.





مقدمة الـ"أم تي في"







لبنانيا، ثلاثة عناوين بارزة في الاسبوع الطالع. العنوان الاول مؤكد، الثاني مرجح، اما الثالث ففي دائرة السؤال والانتظار. فيوم الخميس الاجتماع التمهيدي الثاني للمفاوضات الاسرائيلية- اللبنانية الذي ينعقد في واشنطن، وهو عنوان بارز ومهم.







اما العنوان الثاني ف عن تمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل. اذ ترجح المعلومات انه سيمدد لعشرة ايام على الاقل.







يبقى العنوان الثالث المتعلق بالزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها الى واشنطن، وهي زيارة ستحصل حتما لكن موعدها لم يتحدد بعد.







بالتوازي جدد رئيس الجمهورية مواقفه الثابتة والمبدئية امام وفد الجبهة السيادية ، اذ اكد ان المفاوضات بين لبنان واسرائيل ستحصل ولن يشارك احد لبنان في هذه المهمة او يحل مكانه.







ومن الطبيعي ان تفجر المواقف الرئاسية السيادية والوطنية بامتياز غضب ، الذي بات يشعر ان حاضنته ايران أبعدت عن المفاوضات ولم يعد لها الدور الاساسي فيها.







لذلك إنتفض النائب حسن فضل الله ليعلن ان من مصلحة رئيس الجمهورية الخروج من مسار التفاوض المباشر مع اسرائيل. فهل اصبح فضل االله هو المخول ان يحدد مصلحة رئيس الجمهورية والجمهورية؟







مع الاشارة هنا الى ان التجربة مع فضل الله وحزبه ليست مشجعة. اذ نادرا ما اين مصلحة لبنان، واين مصلحة الجمهورية ومصلحة رئاسة الجمهورية! لذلك الافضل لهما ان يتنحيا عن هذا الموضوع، وان يركزا على اختصاصهما الوحيد: مصلحة ايران ونظام الملالي.







في الاثناء مفاجأة من العيار الثقيل فجرها اليوم الرئيس دونالد ترامب، اذ اعلن انه سيتم توقيع اتفاق مع ايران الليلة، وان الساعات الاربع والعشرين المقبلة هي الاكثر اهمية منذ بدء الحرب.





مقدمة "المنار"







بيان رقم واحد للمقاومة الإسلامية زمن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، خلاصته تفجير أربعة دبابات ميركافا حاولت التقدم من الطيبة إلى دير سريان الأحد بتشريكة زرعها المقاومون مسبقا هناك.







وهناك في تل أبيب سمع الدوي قويا مع خروقات جيشهم اليومية التي وصلت إلى مجرى الليطاني عند قعقعية الجسر، وبدأ الحديث عن الخشية من خيارات الحكومة التي تعود بهم إلى مستنقع الاستنزاف في جنوب لبنان، وتتركهم مشردين أو عالقين في الملاجئ – لا سيما بالشمال، محذرين من وهم الخط الأصفر الذي قال "النائب حسن فضل الله" باسم حزب الله إن المقاومة ستسقطه متى حان الوقت.







وكسبا للوقت كانت نصيحة رئيس بلدية كريات شمونة لحكومته الاستفادة من المثل القائل: من الغباء فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا وتوقع نتيجة مختلفة.







والنصيحة هذه تنسحب على السلطة اللبنانية طالما أن هناك من يرشدها إلى قعر القعر بأوهامه العبرية. فساكن معراب سمير جعجع دعا الرئيس جوزاف عون إلى ضرورة لقاء بنيامين نتنياهو وعدم انتظار الانسحاب الإسرائيلي ووقف الحرب، على أمل ألا ينسحب عليهم قول الشاعر: إذا كان الغراب دليل قوم، سيهديهم إلى دار الخراب.







وقبل أن يدل الصهيوني على موعد الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين السلطة اللبنانية وتل أبيب الخميس المقبل، كان موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عبر صفحات جريدة الأخبار معتبرا أن كل قطرة دم من شهيد قضى دفاعا عن لبنان وشعبه، هي أغلى من كل صداقة مدعاة تدعم عدو اللبنانيين، وأن السلطة اللبنانية التي لا تضغط لتنفيذ سلمها الوطني وتنصاع لتنفيذ سلم الآخرين الذي هو في الحقيقة استسلام وإذعان للعدو، لا يصح منها، ولا يحق لها اتهام المقاومين بأنهم يخوضون حرب الآخرين.







وللبنانيين والآخرين كان موقف الرئيس نبيه بري عبر معاونه السياسي النائب خليل الرافض للمفاوضات المباشرة التي تمنح العدو الشرعية، ولأي خطوط حمراء أو صفراء يفرضها العدو، مع التأكيد على أن التضحيات ليست للمساومة أو التنازل، بل لتحصين الحقوق الوطنية.







في باكستان لا تزال الحقوق الوطنية الإيرانية بوابة إلزامية للعبور إلى المفاوضات مع ، ورغم توجه فريق دونالد ترامب التفاوضي إلى إسلام آباد، لا يزال الإيرانيون عند مواقفهم برفض التنازل لتقلباته وأوهامه، مع تأكيدهم رفض أن تتحول المفاوضات كاستراتيجية استنزاف لإطالة أمد الحرب، ويقبلونها فقط اذا كانت امتدادا لنتائج الميدان.





مقدمة الـ"أو تي في"







الامور بخواتيمها، ولذلك لا داعي للتوقف كثيرا عند التصريحات المتبدلة على مدار الساعة من الجانبين الاميركي والايراني، ولا التهديدات المتبادلة التي سرعان ما تنقلب ابداء حرص متبادل على حل النزاعات بالحوار.







فهل الخواتيم هذه المرة اتفاق سريع، ام عودة الى الحرب الشاملة، ام تمديد لوقف النار؟







احتمال الاتفاق السريع لا يمكن استبعاده، ولاسيما مع الاعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب هذا المساء عبر فوكس نيوز، عن توقيع اتفاق مع ايران هذه الليلة، وان الوفد الاميركي، بمن فيه نائب الرئيس جي دي فانس، سيتوجه الى اسلام اباد.







واحتمال العودة الى الحرب الشاملة فيبقى واردا، حيث تعززه الحشود المتدفقة، والمناوشات الدائمة، والحصار المستمر لمضيق هرمز، واشارة ترامب نفسه بأكثر من تصريح خلال الساعات الماضية، الى أن وقف إطلاق النار ينتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، قائلا: إذا انتهت المدة بلا اتفاق، سينفجر الكثير من القنابل، ومضيفا: إذا لم تشارك إيران بمحادثات باكستان، لا بأس، سنضربهم بقوة، متوقعا استئناف القتال على نطاق واسع في هذا الحالة. وفي المقابل، تحدث الرئيس الايراني مسعود بزكشيان عن إشارات غير بناءة ومتناقضة من مسؤولين أميركيين تحمل رسالة مريرة، في موازاة تهديدات بردود قاسية من الجانب الايراني على لسان اكثر من مسؤول في طهران.







اما احتمال تمديد وقف النار، فيدل اليه اصرار الجانبين على عدم قطع التواصل، على رغم التعثر في المحادثات، حيث اكد مسؤولان إيرانيان لصحيفة نيويورك تايمز ان وفد إيران سيتوجه إلى باكستان الثلاثاء، بعد اكثر من بيان ايران اكد عدم المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات.







غير ان في لبنان، الموضوع اكثر تعقيدا، في ضوء التناقض الواضح بين السلطة السياسية وحزب الله الممثل فيها حكومة ومجلسا نيابيا. ففيما تمضي السلطة بخيار التفاوض مع اسرائيل، اعلن النائب حسن فضل الله أنه لن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله، مبلغا فرانس برس أنه لن يتمكن أحد في لبنان والخارج من نزع سلاح المقاومة.







وفي مقابل الاحتلال المستمر والاعتداءات التي لم تتوقف وتفجير المنازل واقامة السواتر ومنع الاهالي من العودة، اعلن فضل الله ان المحاولة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لإقامة منطقة عازلة، تحت عنوان خط أمامي، وخط أصفر، وخط أخضر لن يقبل بها حزب الله الذي سيكسر كل هذه الخطوط، قائلا: سنصل إلى قرانا على الحدود الدولية المعترف بها، مهما كانت التضحيات، مهما كانت الأثمان.







وفي المقابل، وفيما كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى السفير الاميركي ميشال عيسى، عن مسعى أميركي لتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه.







وفي الموازاة، كشف مسؤول في الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ستستضيف جولة ثانية من المحادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل في مقر وزارة الخارجية في واشنطن.





مقدمة الـ"أل بي سي"







تقريبا، جدول أعمال الأسبوع، لبنانيا، بات شبه واضح: الخميس المقبل محادثات في واشنطن بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل برعاية أميركية، وهي الثانية، والأولى منذ اتفاق وقف النار وهدنة الايام العشرة، التي يبدو أنها ستمدد عشرة أيام أيضا، وهذا ما زفه رئيس مجلس النواب عبر صحيفة الشرق الأوسط، إذ كشف عن وجود مسعى تقوم به واشنطن لتمديد وقف النار، وجاء موقفه بعد لقائه السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى.



وفيما قالت الشرق الأوسط إن الرئيس بري رفض الإفصاح عن موقفه من عملية التفاوض المباشر مع إسرائيل التي يخطط لها رئيس الجمهورية، أكد الرئيس عون أن هدف المفاوضات المباشرة هو وقف الأعمال العدائية، وإنهاء احتلال اسرائيل لمناطق في الجنوب، مؤكدا استمرار التواصل مع الجانب الأميركي لتثبيت الهدنة السارية منذ أيام.







وأوضح أن "المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات أخرى"، في إشارة ضمنية إلى المفاوضات الأميركية الإيرانية بوساطة باكستان.







ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير السابق سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".







حزب الله ذهب أبعد من الرئيس بري، فأعلن بلسان النائب حسن فضل الله أن من مصلحة الرئيس عون "الخروج من مسار التفاوض المباشر".







في الملف بين أميركا وإيران، يتوجه الوفد الأميركي قريبا إلى باكستان لجولة جديدة من المفاوضات، وفق ما أفاد مصدر أميركي مواكب للمفاوضات لوكالة فرانس برس، في حين لم تحسم طهران قرارها بشأن المشاركة.







الرئيس الإيراني أعلن أن إشارات غير بناءة ومتناقضة من مسؤولين أميركيين تحمل رسالة مريرة.







في الصراع الإيراني الخليجي، أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، "تفكيك تنظيم إرهابي، والقبض على عناصره، لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة".







وأضاف: "كشفت التحقيقات مع أعضاء التنظيم ارتباطه بولاية الفقيه في إيران".