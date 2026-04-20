تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الخط الأصفر" على وشك التوسع وتحدّيات تواجه الهدنة المترنّحة

Lebanon 24
20-04-2026 | 22:57
A-
A+
الخط الأصفر على وشك التوسع وتحدّيات تواجه الهدنة المترنّحة
الخط الأصفر على وشك التوسع وتحدّيات تواجه الهدنة المترنّحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": الإسرائيليون يخططون لتحويل "الخط الأصفر" من خط ثابت إلى منطقة تتحرك ديناميكياً وفقاً للمقتضيات ويصل عمقها إلى ما بين 8 و10 كلم. وهم يقولون للدولة اللبنانية إن وقف النار لا يسري على أي شيء يتحرك في هذا العمق، أو يشكل "خطراً بصرياً" على جنودهم. إنه مأزق قاتل للبنان. وما يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام هو البحث عن السبل الأقل كلفة لمنع إسرائيل من "تطوير" سيطرتها الأمنية وتوسيعها جغرافياً لتبلع الليطاني أو حتى الزهراني، وما بعد الزهراني. وكأس المفاوضات هو أحد الخيارات، لأن القدرة على مواجهة إسرائيل وإحباط مخططاتها بقوة النار غير متوافرة أبداً. لكن المأزق يبقى نفسه: إيران تضع لبنان أمام 4 استحالات قاتلة:
عدم قدرة "حزب الله" على دحر إسرائيل ومنعها من احتلال ما تريد من أرض لبنان.
رفض وقف النار في لبنان، إذا كان الحليف الإقليمي يحتاج إليها كـ"حرب مساندة" له.
رفض تسليم السلاح وقرار الحرب والسلم إلى الدولة.
التصدي لخيار الدولة دخول مفاوضات تمنح الأمل بتحرير الأرض وتجنب الأسوأ.
لذلك، جزء من لبنان بات اليوم تحت الاحتلال، بسبب عجز الدولة عن بسط سلطتها في الداخل وعن مواجهة إسرائيل وعن امتلاك خيار الحرب والسلم والتفاوض. وإذا استمر الوضع على حاله، فالأرجح أن أجزاءً أخرى من لبنان مرشحة لتنضم إلى المنطقة المحتلة، وفي المدى القريب.     وكتب عماد مرمل في" الجمهورية":
حصيلة 45 يوماً من الحرب أظهرت أن تل أبيب حققت مكاسب ميدانية موضعية، عبر فرض واقع أمني جديد من خلال الخط الأصفر ومنع عودة السكان إلى بعض القرى، كذلك نجحت سياسياً في نقل النقاش داخل لبنان من وقف العدوان إلى نزع السلاح. أما «حزب الله» فإن مكسبه الأساسي يتمثل في الصمود والثبات ومنع تل أبيب من تفكيك قدراته وشطبه كما تطمح. على خط آخر، تستمر الدولة اللبنانية في انتهاج مسار منفصل تماماً عن «حزب الله»، وصولاً إلى اتخاذ مواقف غير مسبوقة، عكسها الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي وجّه عبره رسائل حادة إلى الحزب بالترافق مع امتناعه عن الإشارة إلى إيران في معرض توجيهه الشكر إلى المساهمين في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تستمر الاستعدادات الرسمية للإنخراط في المفاوضات المباشرة.
وتنبّه المصادر المطلعة إلى أن التفاوض المباشر المرتقب ينطوي على التحديات الآتية:
البيئة الداخلية المضطربة والمنقسمة حول هذا الخيار الاستراتيجي.
عدم القدرة على نزع سلاح «حزب الله»، لأسباب موضوعية تتصل بحسابات الجيش وبالمخاوف من انفجار نزاع أهلي. الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب واستعماله كأداة ضغط من قبل تل أبيب على الدولة اللبنانية لمحاولة فرض الشروط القاسية عليها.
وجود حساسية داخلية عابرة للبيئة الشيعية حيال السلام والتطبيع اللذين يطمح إليهما الكيان الإسرائيلي. وبناءً على التعقيدات الميدانية والسياسية، من الواضح أن الهدنة الحالية ليست نهاية رسمية للحرب، بل هي فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق في انتظار اجتراح التسوية أو استئناف القتال.
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-04-21
Lebanon24
01:15 | 2026-04-21
Lebanon24
01:00 | 2026-04-21
Lebanon24
00:29 | 2026-04-21
Lebanon24
00:01 | 2026-04-21
Lebanon24
23:56 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24