اختطاف مواطن إلى الداخل السوري...ماذا حصل؟

أقدم مهربون سوريون على خطف المواطن ح. إدريس ونقله إلى داخل الأراضي السورية، فيما تمكن ثلاثة شبان كانوا برفقته من الفرار والعودة إلى لبنان.
ووفق المعلومات، استُدرج إدريس من منطقة حرف السماقة الحدودية في جرود الهرمل، قبل أن يُقتاد إلى بلدة زيتا داخل سوريا. وتشير المعطيات إلى أن عملية الخطف جاءت على خلفية خلاف بين مهربين.
وسادت المنطقة الحدودية حالة من الترقب والقلق عقب الحادث، في وقت تتابع فيه الأجهزة الأمنية التحقيقات وتُجري اتصالات مكثفة بهدف تحرير المخطوف وكشف ملابسات القضية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".