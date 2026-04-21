معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"

لفت مصدر أمني مطّلع على التحقيقات في الاستهداف لمبنى سرايا الحكومية الذي وقع في 10 نيسان وأدى إلى استشهاد 13 عنصراً من ، إلى أنّه تمّ التحقيق مع عدد كبير من العناصر والرتباء الذين يخدمون في المنطقة المعنية. وخلال التحقيق مع أحد العناصر، وهو مرافق لاحد الضباط، عُثر في ذاكرة الصور على هاتفه على صور لأسلحة فردية، بينها عدد من البنادق والمسدسات، ويبدو أنّه كان يقوم بشراء وبيع بعضها، ما دفع المحققين إلى التوسّع في استجوابه وتعميق البحث في هاتفه.

وبحسب المصدر، تبيّن أيضاً وجود مكالمة ذات طابع غرامي مع فتاة تعيش في ، يُعتقد أنّها من الطائفة . وبعد التدقيق التقني المعمّق في المحادثة، تبيّن أنّها ذات طابع عاطفي سطحي، من دون أي مؤشرات إضافية. إلا أنّ العنصر لا يزال موقوفاً، ريثما يتمّ التأكد بشكل كامل من كل البيانات الموجودة على هاتفه، والتي لم يُظهر أيّ منها حتى الآن ما يدلّ على العمالة.



وكانت قد دعت إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة حصراً عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، باعتباره المرجع الوحيد المخوّل نشر أي تتصل بعملها، مؤكدة التزامها الدائم بمبدأ الشفافية والتواصل المهني مع ، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار ودقة المعلومات المتداولة.

