تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس الأمن يدين مقتل جندي فرنسي باليونيفيل

Lebanon 24
21-04-2026 | 01:23
A-
A+
مجلس الأمن يدين مقتل جندي فرنسي باليونيفيل
مجلس الأمن يدين مقتل جندي فرنسي باليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي استهدف اليونيفيل السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأعرب أعضاء المجلس الـ15 عن خالص تعازيهم لأسرة الضحية، الرقيب فلوريان مونتوريو، وللحكومة الفرنسية، مؤكدين في بيانهم أن "خوذات الأمم المتحدة الزرقاء يجب ألا تكون هدفا للهجمات أبدا".

كما شدد المجلس على ضرورة "تقديم المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي إلى العدالة دون تأخير".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنه على الرغم من أن التقارير الاستخباراتية الأولية وشهادات من موقع الحادث في بلدة الغندورية أشارت إلى تورط عناصر تابعة لحزب الله في الكمين المسلح، إلا أن بيان مجلس الأمن خلا من أي إشارة مباشرة للحزب.

واكتفى البيان بالدعوة إلى احترام حرية حركة قوات اليونيفيل وفقا للقرار 1701.

مع الإشارة إلى أن حزب الله نفى علاقته بمقتل الجندي الفرنسي.

في المقابل، جاء الموقف الفرنسي أكثر حدة، حيث صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن "كل المؤشرات تدل على مسؤولية حزب الله" عن الهجوم الذي استهدف وحدة من سلاح المهندسين كانت تعمل على تطهير الألغام لتأمين وصول المساعدات.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24