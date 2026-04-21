مجلس الأمن يدين مقتل جندي فرنسي باليونيفيل

أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي استهدف اليونيفيل السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.
وأعرب أعضاء المجلس الـ15 عن خالص تعازيهم لأسرة الضحية، الرقيب فلوريان مونتوريو، وللحكومة الفرنسية، مؤكدين في بيانهم أن "خوذات الأمم المتحدة الزرقاء يجب ألا تكون هدفا للهجمات أبدا".
كما شدد المجلس على ضرورة "تقديم المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي إلى العدالة دون تأخير".
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنه على الرغم من أن التقارير الاستخباراتية الأولية وشهادات من موقع الحادث في بلدة الغندورية أشارت إلى تورط عناصر تابعة لحزب الله في الكمين المسلح، إلا أن بيان مجلس الأمن خلا من أي إشارة مباشرة للحزب.
واكتفى البيان بالدعوة إلى احترام حرية حركة قوات اليونيفيل وفقا للقرار 1701.
مع الإشارة إلى أن حزب الله نفى علاقته بمقتل الجندي الفرنسي.
في المقابل، جاء الموقف الفرنسي أكثر حدة، حيث صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن "كل المؤشرات تدل على مسؤولية حزب الله" عن الهجوم الذي استهدف وحدة من سلاح المهندسين كانت تعمل على تطهير الألغام لتأمين وصول المساعدات.