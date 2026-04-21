تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد

تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 8 الاف ليرة والمازوت 31 الف ليرة والغاز 45 الف ليرة.وأصبحت الأسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان: 2.382.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.423.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 2.466.000 ليرة لبنانية: 1.706.000 ليرة لبنانية