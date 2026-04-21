روسيا تقدّم 26 طنًا من المساعدات الإغاثية إلى مديرية الدفاع المدني

وصلت صباحا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة روسية محمّلة بحوالى 26 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، مخصصة إلى المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.
وكان في استقبال الطائرة المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وسفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، بالإضافة إلى رئيس قسم الملاحة الجوية في المطار كمال ناصر الدين.
وشكر خريش "للحكومة الروسية وسفيرها في لبنان على المبادرة التي أطلقتها وزارة الطوارئ الروسية، والتي تؤكد وقوف روسيا الدائم إلى جانب لبنان، خاصة في الأوقات الصعبة".
وأكد أن "هذه المساعدات تعكس روح التضامن بين البلدين في مواجهة الأزمات"، معربًا عن "أمله في أن تنتهي المعاناة في لبنان ويعود الأمن والاستقرار الى البلاد".
وأوضح السفير روداكوف أن "هذه الطائرة تمثل دعمًا إنسانيًا من الحكومة الروسية إلى الشعب اللبناني، وأن روسيا كانت وستظل حاضرة في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان، ليس من منطلق مصالح استعمارية بل في إطار التعاون السلمي والإنساني".
وأشار الى أن "روسيا، رغم التحديات الداخلية والضغوط، تدرك أهمية دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة". وأكد أن "روسيا ستواصل دعم لبنان في مجلس الأمن الدولي وفي مختلف المحافل السياسية".
ولفت الى أن "الوضع في الجنوب اللبناني وما شهدته المنطقة من مآسٍ، كان دافعًا رئيسيًا لهذه المساعدة"، مؤكدًا أن "روسيا ستظل ملتزمة دعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا في كل مراحل الأزمة".
واعتبر أن "هذه المساعدات تأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، مما يعكس عمق العلاقات بين لبنان وروسيا في مجالات التعاون الإنساني والسياسي".
تجدر الاشارة الى ان عددا من المواطنين الروس سيغادرون على متن هذه الطائرة.