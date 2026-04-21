تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

روسيا تقدّم 26 طنًا من المساعدات الإغاثية إلى مديرية الدفاع المدني

Lebanon 24
21-04-2026 | 04:20
A-
A+
روسيا تقدّم 26 طنًا من المساعدات الإغاثية إلى مديرية الدفاع المدني
روسيا تقدّم 26 طنًا من المساعدات الإغاثية إلى مديرية الدفاع المدني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وصلت صباحا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة روسية محمّلة بحوالى 26 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، مخصصة إلى المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.

وكان في استقبال الطائرة المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وسفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، بالإضافة إلى رئيس قسم الملاحة الجوية في المطار كمال ناصر الدين.

وشكر خريش "للحكومة الروسية وسفيرها في لبنان على المبادرة التي أطلقتها وزارة الطوارئ الروسية، والتي تؤكد وقوف روسيا الدائم إلى جانب لبنان، خاصة في الأوقات الصعبة".

وأكد أن "هذه المساعدات تعكس روح التضامن بين البلدين في مواجهة الأزمات"، معربًا عن "أمله في أن تنتهي المعاناة في لبنان ويعود الأمن والاستقرار الى البلاد".

وأوضح السفير روداكوف أن "هذه الطائرة تمثل دعمًا إنسانيًا من الحكومة الروسية إلى الشعب اللبناني، وأن روسيا كانت وستظل حاضرة في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان، ليس من منطلق مصالح استعمارية بل في إطار التعاون السلمي والإنساني".

وأشار الى أن "روسيا، رغم التحديات الداخلية والضغوط، تدرك أهمية دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة". وأكد أن "روسيا ستواصل دعم لبنان في مجلس الأمن الدولي وفي مختلف المحافل السياسية".

ولفت الى أن "الوضع في الجنوب اللبناني وما شهدته المنطقة من مآسٍ، كان دافعًا رئيسيًا لهذه المساعدة"، مؤكدًا أن "روسيا ستظل ملتزمة دعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا في كل مراحل الأزمة".

واعتبر أن "هذه المساعدات تأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، مما يعكس عمق العلاقات بين لبنان وروسيا في مجالات التعاون الإنساني والسياسي".

تجدر الاشارة الى ان عددا من المواطنين الروس سيغادرون على متن هذه الطائرة. 

مواضيع ذات صلة
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي: سنقدم 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مناشدة من مدير عام الدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
من فرنسا إلى لبنان.. 60 طنا من المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة "CMA CGM" تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 14:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري

مجلس الأمن الدولي

المديرية العامة

المدير العام

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

مجلس الأمن

الحريري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24