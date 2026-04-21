روسيا تقدّم 26 طنًا من المساعدات الإغاثية إلى مديرية الدفاع المدني

وصلت صباحا إلى الدولي في ، طائرة روسية محمّلة بحوالى 26 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، مخصصة إلى للدفاع المدني اللبناني.

وكان في استقبال الطائرة للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وسفير الاتحادية ألكسندر روداكوف، بالإضافة إلى رئيس قسم الملاحة الجوية في كمال ناصر الدين.

وشكر خريش "للحكومة الروسية وسفيرها في على المبادرة التي أطلقتها وزارة الطوارئ الروسية، والتي تؤكد وقوف روسيا الدائم إلى جانب لبنان، خاصة في الأوقات الصعبة".

وأكد أن "هذه المساعدات تعكس روح التضامن بين البلدين في مواجهة الأزمات"، معربًا عن "أمله في أن تنتهي المعاناة في لبنان ويعود الأمن والاستقرار الى البلاد".

وأوضح السفير روداكوف أن "هذه الطائرة تمثل دعمًا إنسانيًا من الحكومة الروسية إلى الشعب اللبناني، وأن روسيا كانت وستظل حاضرة في منطقة وفي لبنان، ليس من منطلق مصالح استعمارية بل في إطار التعاون السلمي والإنساني".

وأشار الى أن "روسيا، رغم التحديات الداخلية والضغوط، تدرك أهمية دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة". وأكد أن "روسيا ستواصل دعم لبنان في وفي مختلف المحافل السياسية".

ولفت الى أن "الوضع في الجنوب اللبناني وما شهدته المنطقة من مآسٍ، كان دافعًا رئيسيًا لهذه المساعدة"، مؤكدًا أن "روسيا ستظل ملتزمة دعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا في كل مراحل الأزمة".

واعتبر أن "هذه المساعدات تأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، مما يعكس عمق العلاقات بين لبنان وروسيا في مجالات التعاون الإنساني والسياسي".

تجدر الاشارة الى ان عددا من المواطنين سيغادرون على متن هذه الطائرة.