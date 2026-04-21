تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
21-04-2026 | 03:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت في الأيام الأخيرة تلوح في الأفق ملامح توازن ردع جديد في لبنان، لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للمعادلة الإيرانية-الأميركية.

فالمشهد لم يعد محكوماً فقط بالتطورات الميدانية المحلية، بل بات مرتبطاً بسقف التوتر الإقليمي وحدود الاشتباك التي تفرضها حسابات القوى الكبرى، ما يجعل أي تغيير في المزاج السياسي بين طهران وواشنطن ينعكس سريعاً على شكل المواجهة في الجنوب.
في هذا السياق، تبدو رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تجديد القتال أو توسيع نطاق الحرب عاملاً أساسياً في رسم معادلات الردع في المرحلة المقبلة. فنتنياهو، الذي يواجه تحديات سياسية داخلية وضغوطاً عسكرية متراكمة، قد يجد في التصعيد وسيلة للهروب إلى الأمام. غير أن هذا الاندفاع المحتمل لا يتحرك في فراغ، إذ إن المعادلة الإيرانية-الأميركية تضع حدوداً واضحة أمام أي خطوة متهورة، خصوصاً إذا كانت تهدد بإشعال مواجهة واسعة تتجاوز الجغرافيا اللبنانية.

من هنا، تبدو قدرة هذه المعادلة على كبح أي اندفاعة غير محسوبة عاملاً حاسماً في إعادة تثبيت التوازنات، ولو بشكل مرحلي.
خلال الأيام الماضية، بدأت تظهر معالم معادلة ميدانية قد تحكم المشهد في المرحلة المقبلة. من أبرز هذه المعالم ما يمكن وصفه بتحييد المناطق الواقعة في العمق اللبناني عن دائرة الاستهداف الإسرائيلي المباشر. هذا التحول لا يأتي فقط نتيجة حسابات ميدانية، بل يرتبط أيضاً بحساسية الواقع الإيراني-الأميركي، حيث إن توسيع الاستهداف نحو العمق قد يفتح أبواباً لا ترغب إسرائيل ولا حلفاؤها في فتحها حالياً.

في المقابل، لا يمكن تجاهل عامل القدرة الصاروخية لدى حزب الله، والتي أثبتت خلال الأشهر الماضية أنها قادرة على تهديد المستوطنات الإسرائيلية، ما يشكل حافزاً عملياً للحزب لاستخدام هذه الورقة عند الحاجة لفرض معادلة ردع واضحة.


أما المعلم الثاني فيرتبط بطبيعة المواجهة على الأرض، حيث يبدو أن الاشتباكات والاستهدافات ستبقى مرتبطة بما يُعرف بالخط الأصفر. في هذه المنطقة، ستسعى إسرائيل إلى منع أي هجوم مباشر على قواتها المنتشرة هناك، مع محاولة فرض رقابة صارمة على حركة المجموعات المقابلة. في المقابل، سيحاول حزب الله استنزاف هذه القوات عبر عمليات محدودة ومدروسة، تضمن إبقاء الضغط قائماً من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

بصورة عامة، توحي هذه المعادلة الجديدة بأن حزب الله استطاع خلال الأشهر الماضية تحسين موقعه الردعي مقارنة بما كان عليه خلال نحو خمسة عشر شهراً من المواجهات المتقطعة. ورغم أن هذا التحسن لا يعني انتهاء المخاطر أو تثبيت الاستقرار بشكل نهائي، إلا أنه يعكس انتقالاً تدريجياً من مرحلة الارتباك الميداني إلى مرحلة إدارة الاشتباك وفق قواعد أكثر وضوحاً، ما يجعل المرحلة المقبلة مرهونة بمدى التزام الأطراف بهذه الحدود غير المعلنة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جشي: معادلة الردع ضرورة ومرحلة جديدة مطلوبة
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 11:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة جديدة لأنابيلا هلال تبرز نشاطها وحيويتها
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 11:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لمعالجة مشكلة أساسية في شحن السيارات الكهربائية.. تقنيّة جديدة تبرز بقوة
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 11:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بنت جبيل صامدة بعد تراجع الاندفاعة البرّية وفرض معادلة الاستنزاف
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 11:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-04-21
Lebanon24
04:34 | 2026-04-21
Lebanon24
04:30 | 2026-04-21
Lebanon24
04:24 | 2026-04-21
Lebanon24
04:20 | 2026-04-21
Lebanon24
04:00 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24