الجيش الإسرائيلي يُفجر مجمع الامام الصدر الرياضي في ميس الجبل

يستكمل الجيش الاسرائيلي عدوانيته وهمجيته بتفجير ونسف مجمع الامام الرياضي في مدينة ميس الجبل، حيث اقدم ليلا على احراق سيارات اسعاف جمعية الرسالة ثم قام بتفجير المجمع الرياضي.

ومجمع الامام الصدر الرياضي في ميس الجبل هو صرح نموذجي كبير على مستوى المنطقة وكل الجنوب.



قام مجلس الجنوب بتشييده وافتتاحه برعاية ، حيث يضم قاعة رياضية ضخمة مجهزة بأرضيه باركيه، ومدرجات تتسع للمئات من الجمهور، بالاضافة الى قاعات رياضية مختلفة وغرف للاعبين والمدربين والحكام ومرافق صحية وغرف ادارية وكافيتيريا وغرف للمعلّقين ومستودعات وقاعات وغرف للحرس وهو مجهز بانظمة معتمدة في لعبة كرة السلة والصالات والكرة الطائرة ومختلف الالعاب الرياضية.