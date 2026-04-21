الشتاء لم ينتهِ بعد.. طقس ربيعي يسيطر على لبنان ولكن الأمطار عائدة!

أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان دخل بكل مناطقه خط الأمان من حيث المعدلات العامّة للأمطار، وعلى الرغم من قلة الثلوج خلال هذا الموسم المطري، إلاّ انّ كثرة المنخفضات الجوّية وكميات الامطار عوّضت الخسائر، وروّت الجبال والبقاع وملأت الينابيع والآبار بالمياه".



وأضاف: "الشتاء ما زال يسيطر على المنطقة ببرودته وامطاره التي ما زالت تنحرف نحو ولبنان وسوريا، وهذا امرٌ طبيعي ان يحمل شهر نيسان منخفضات جوية وبرودة في الطقس."



وتابع: "حالياً، تسيطر اجواء ربيعية دافئة على للبحر الابيض المتوسط ومن المنتظر ان ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجيّ حتى الويك اند، بحيث ستضرب لبنان رياح مدارية حارة، مصدرها شبه الحزيرة العربية، وترفع الحرارة بشكل ملحوظ، لتلامس يومي السبت والاحد المقبلَين 27-30 ساحلاً و 26 بقاعاً وجبلاً".



وختم قائلا: "لا يمكن القول بأنّ الشتاء قد انتهى بشكل نهائي، فما زالت المنخفضات تضرب وقد يكون للبنان حصة من الامطار وحبّات البرَد خلال الاسبوع المقبل مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة".

