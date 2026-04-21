تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان على موعد مع ارتفاع بالحرارة...إليكم تفاصيل الطقس!

21-04-2026 | 03:18
A-
A+
لبنان على موعد مع ارتفاع بالحرارة...إليكم تفاصيل الطقس!
لبنان على موعد مع ارتفاع بالحرارة...إليكم تفاصيل الطقس! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة و يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة حتى الاحد حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى انخفاض ملحوظ بالحرارة مع طقس متقلب و ماطر .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، يتكون الضباب على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية والجبلية مع رياح ناشطة. يستقر الطقس اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل.

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة:

غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و فوق الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة ، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س .

-الانقشاع: متوسط اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60% .

-حال البحر: مائج الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,01

-ساعة غروب الشمس: 19,13

Advertisement
المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

شروق الشمس

طرابلس

بيروت

تابع
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24