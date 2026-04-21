لبنان على موعد مع ارتفاع بالحرارة...إليكم تفاصيل الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة و يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة حتى الاحد حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى انخفاض ملحوظ بالحرارة مع طقس متقلب و ماطر .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين 15و 24، في بين 13 و 23 وفي بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، يتكون الضباب على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية والجبلية مع رياح ناشطة. يستقر الطقس اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل.

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة:

غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و فوق الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة ، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س .

-الانقشاع: متوسط اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60% .

-حال البحر: مائج الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة : 6,01

-ساعة غروب الشمس: 19,13