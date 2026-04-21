بلدية عربصاليم: انجزنا اعمال التنظيف والترتيب ورفع مخالفات العدوان الاسرائيلي

أنجزت بلدية عربصاليم أعمال التنظيف والترتيب ورفع مخلفات العدوان الاسرائيلي في ساحة البلدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإعادة تنظيم الواقع العام والتخفيف من آثار الاعتداءات الأخيرة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد عملت فرق البلدية، بمؤازرة الآليات التابعة لأبناء البلدة والجمعيات المحلية على إزالة الأضرار ورفع الأنقاض وتنظيف المكان، بما يساهم في إعادة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها وتأمين بيئة أكثر أمانًا للأهالي.وأكدت البلدية وقوفها الدائم إلى جانب أبناء البلدة في هذه الظروف، ومتابعتها لكافة الأعمال اللازمة لمعالجة الأضرار.